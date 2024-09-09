News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Кыргызстан присоединился к Ашхабадскому соглашению

Кыргызстан присоединился к Ашхабадскому соглашению

By

Кабинет министров Кыргызстана 22 августа 2024 года утвердил постановление о присоединении страны к Ашхабадскому соглашению, предусматривающего создание транспортного коридора между Центральной Азией и Персидским Заливом. Об этом сообщает кыргызское агентство Tazabek.

Целью присоединения является развитие транспортного сотрудничества и облегчение транзита товаров через страны-участницы соглашения. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики назначено ответственным за реализацию данного соглашения на территории страны.

Министерству иностранных дел поручено уведомить туркменскую сторону о выполнении всех необходимых процедур для вступления соглашения в силу. Постановление вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования от 27 августа 2024 года.

Ашхабадское соглашение было подписано в апреле 2011 года правительствами Туркменистана, Узбекистана, Омана и Ирана с целью создания международного транспортного и транзитного коридора, которые может обеспечить непрерывный сухопутный маршрут через Центральную Азию и Ближний Восток. Впоследствии к Соглашению присоединился Пакистан (2016), Казахстан (2018), Индия (2018). Соглашение вступило в силу в апреле 2016 года. Туркменистан является государством-депозитарием соглашения. ///nCa, 9 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Туркменистан присоединился к базовому соглашению международного транспортного коридора ТРАСЕКА
  2. МИД Туркменистана сообщает о присоединении страны к соглашению коридора ТРАСЕКА
  3. Тегеран и Маскат активизируют усилия по запуску коридора Ашхабадского соглашения
  4. Туркменистан присоединился к Конвенции БУНКЕР-2001 Международной Морской Организации
  5. Кыргызстан увеличит импорт электроэнергии из Туркменистана в следующем году – в дальнесрочной перспективе Кыргызстан нацелен стать экспортером электроэнергии
  6. Кыргызстан создает условия для развития электронной коммерции
  7. Как строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан повлияет на транспортное сообщение Центральной Азии?
  8. Налаживаются МДП-грузоперевозки из Пакистана в Казахстан транзитом через Китай и Кыргызстан
  9. Узбекистан и Кыргызстан вступают во всеобъемлющее стратегическое партнерство – в ходе визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписано 25 документов
  10. Россия, Кыргызстан и Узбекистан будут развивать транспортный коридор через Туркменистан
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan