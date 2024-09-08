Ассос: Жемчужина Северного Эгейского Региона Турции

Ассос, устремивший взор на глубокие синие воды под тенью древних оливковых деревьев, представляет собой настоящую эгейскую жемчужину у подножия горы Ида. В этом уникальном месте, расположенном в районе Айваджык в современной провинции Чанаккале, веками процветали различные цивилизации. Сегодня Ассос привлекает своей нетронутой природой, кристально чистым воздухом и древними сокровищами, предлагая идеальный отдых на Эгейском побережье. Давайте исследуем, что скрывает это малоизвестное сокровище Турции.

Эгейский маршрут прохлады

Ассос славится множеством бухт и пляжей, где можно окунуться в бескрайние синие воды. Восхитительные бухты, такие как Кадырга и Сивридже, чистейшие пляжи вроде Сокакагзы, а также древняя гавань – это лишь малая часть незатронутой человеком красоты этого места. Бухта Кадырга особенно выделяется своим протяжённым побережьем и статусом пляжа с Голубым флагом. В Ассосе берега в основном покрыты крупной галькой, поэтому для купания часто используют деревянные пирсы. Стоит отметить, что море в Ассосе прогревается чуть позже из-за его географического расположения, и вода здесь прохладнее, чем в Средиземноморье. Ассос также предлагает разнообразные варианты размещения – от кемпингов для дневных поездок до уютных пансионов, роскошных отелей и бутик-отелей.

Величественный древний город Ассос

Чарующая красота побережья Ассоса неотделима от его Древнего города, расположенного на потухшем вулканическом холме, откуда открываются захватывающие виды на Эгейское море. История города уходит в VI век до нашей эры. Ассос привлекает внимание своими монументальными стенами и впечатляющими археологическими находками, сохранившимися до наших дней. В 2017 году древний город был включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из его известных жителей был философ Аристотель, который основал здесь школу философии. Храм Афины, расположенный на Акрополе Ассоса, является одной из главных достопримечательностей города. Посвящённый богине Афине, покровительнице города, храм привлекает величественными колоннами и потрясающим видом на море. С архитектурной точки зрения он также уникален как единственный образец архаического дорического храма на территории Анатолии. Посетить храм на вершине города особенно стоит на закате – это незабываемое зрелище. После можно прогуляться по другим частям древнего города, включая Агору, Гимнасий и амфитеатр под открытым небом.

Бехрамкале и окрестности

Деревня Бехрамкале расположена внутри стен древнего города. Прогуливаясь по её узким улочкам, можно увидеть исторические дома, являющиеся прекрасными примерами каменного зодчества. На улицах и в небольших лавках местные женщины продают сувениры и домашние продукты, такие как травы, оливковое масло, домашний «тархана» – суп из овощей с йогуртом и пряностями, а также традиционные вязаные изделия ручной работы.

В деревне также находятся мечеть и мост османской эпохи. Мечеть Хюдавендигар, построенная в XIV веке, отличается квадратным планом и единственным куполом, а её михраб украшен сложными геометрическими узорами. Мост Хюдавендигар через реку Тузла у Бехрамкале привлекает внимание своими искусно выполненными арками. Этот элегантный мост, которому более 600 лет, закрыт для движения транспорта, но по нему можно прогуляться пешком. В окрестностях Ассоса также находятся живописные деревни, которые стоит посетить. Очаровательные и исторические деревни Йешильюрт и Адатепе, всего в получасе езды от Ассоса, обязательно должны быть включены в ваш маршрут. В деревне Адатепе можно посетить музей оливкового масла, первый в Турции. Здесь можно познакомиться со всеми этапами его производства.

Вкусы, которые останутся с вами надолго

Ассос, известный своей историей и природной красотой, также является гастрономическим направлением, впечатляющим разнообразием региональных блюд. Здесь можно попробовать все кулинарные шедевры эгейской кухни, такие как фаршированные цветки кабачков и морская фасоль. В ресторанах и тавернах на набережной подают фирменные блюда Ассоса: салат с жареным осьминогом, шашлыки из рыбы-меч, жареного групера, суп из скорпены, кальмара на гриле и фаршированные кальмары. Ассос также известен своим оливковым маслом, ведь его холмы покрыты оливковыми рощами. Здесь можно насладиться мезе из овощей и зелени с оливковым маслом, а также приобрести превосходное масло. И не забудьте охладиться знаменитым местным сиропом из шелковицы во время жаркого дня! ///nCa, 8 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)