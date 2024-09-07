Туркменская делегация провела в Хельсинки серию встреч

5 сентября 2024 года в Хельсинки в здании EastCham Finland состоялся круглый стол с участием ведущих финских компаний «Finnish Water Forum», «Watermaster», «Wärtsilä», «Agronic Oy», «Reorbit», Финский метеорологический институт и др.

На мероприятии туркменскую делегацию возглавила Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, а финскую сторону – Генеральный директор «EastCham Finland» г-жа Йаана Реколаинен.

В своем выступлении туркменская делегация отметила успешное сотрудничество с финскими компаниями. Также было озвучено предложение наладить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, логистика, транспорт и коммуникации, сельское и водное хозяйство, промышленность, инновационные технологии, возобновляемые источники энергетики, здравоохранение и медицинская промышленность, «умные города», метеорология, образование и др.

В этом контексте туркменская делегация пригласила финские бизнес-круги принять активное участие в выставках и ярмарках, проводимых в Туркменистане по различным направлениям.

Говоря о механизмах экономического сотрудничества, туркменская делегация предложила установить сотрудничество между Торгово-промышленными палатами двух стран, организовать взаимные визиты бизнес-делегаций, рассмотреть возможность создания Туркмено-финского делового совета.

В свою очередь финская сторона подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве с Туркменистаном.

6 сентября в здании МИД Финляндии состоялись туркмено-финские политические консультации.

В начале встречи туркменская делегация встретилась с г-жей Оути Холопайнен, Заместителем Государственного секретаря МИД Финляндии по внешней политике и политике безопасности.

Стороны отметили обоюдную заинтересованность развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

В ходе межмидовских консультаций с г-ном Яри Синкари, Генеральным директором Департамента по Азии и Океании МИД Финляндии, был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся текущей повестки дня, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС, активизация торгово-экономического сотрудничества, установление контактов в сфере культуры и образования.

В контексте межмидовского сотрудничества, стороны договорились подготовить правовую основу для проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В тот же день состоялись отдельные встречи с г-ном Вилле Скиннари, главой Группы дружбы с Туркменистаном в Парламенте (Эдускунта) Республики Финляндия и членами Группы, а также г-ном Вилле Каунисто, главой делегации Финляндии в Парламентской Ассамблее ОБСЕ в Парламенте (Эдускунта) Финляндии и ее членами.

В ходе состоявшихся переговоров с Группой дружбы стороны обсудили возможности налаживания межпарламентского диалога, организации взаимных визитов, обмена опытом в законодательной области.

На встрече с финской делегацией в ПА ОБСЕ финская сторона ознакомила туркменскую делегацию с основными направлениями своего председательства в ОБСЕ в 2025 году. В этом контексте стороны сошлись во мнении о необходимости активизировать контакты между парламентариями в рамках организации.

В ходе визита также состоялась краткая встреча с Министром по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии г-ном Вилле Тавио. ///МИД Туркменистана, 6 сентября 2024 г.