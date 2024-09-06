News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Канцлер Германии Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие в саммите ЦА5+1

Канцлер Германии Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие в саммите ЦА5+1

By

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие в саммите Центральная Азия + Германия. Об этом сообщается на официальном вебсайте федерального правительства ФРГ.

Согласно сообщению, это будет первая поездка Шольца в Центральную Азию.

Канцлер Германии проведет двусторонние переговоры с главами государств Центральной Азии. Ожидается, что речь пойдет об углублении сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, разумеется, в центре внимания будут двусторонние и внешнеполитические вопросы.

17 сентября Шольц также примет участие в саммите Центральная Азия + Германия в Казахстане.

Федерального канцлера будет сопровождать большая деловая делегация высокого уровня.

«На первой встрече ЦА5 + 1 в Берлине в прошлом году было заключено стратегическое региональное партнерство. Поэтому поездка федерального канцлера на следующей неделе также послужит дальнейшему оживлению этого регионального партнерства», – подчеркнул официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт. ///nCa, 6 сентября 2024 г. (фото – AP)

 

Related posts:

  1. На этой неделе Президенты стран Центральной Азии встретятся с Канцлером Германии
  2. Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан и Узбекистан, примет участие во встрече C5+1 на следующей неделе
  3. Akorda: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы по итогам переговоров на высшем уровне
  4. Президент Туркменистана примет участие в сессии ГА ООН и саммите Центральная Азия-США в Нью-Йорке
  5. Сегодня президент Туркменистана примет участие в Саммите «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Саудовской Аравии
  6. Совместное заявление глав государств Центральной Азии и Федерального Канцлера Германии – лидеры Германии и пяти центральноазиатских государств договорились об установлении стратегического регионального партнерства
  7. Министр иностранных дел Пак Чжин примет участие в 16-м Форуме сотрудничества Корея–Центральная Азия в Ашхабаде – на полях форума ожидается ряд мероприятий
  8. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в Саммите «Центральная Азия + Китай»
  9. Туркменский лидер примет участие в саммите Центральная Азия – Россия
  10. Аркадаг Бердымухамедов отбыл в Берлин для участия в саммите «Германия – Центральная Азия»
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan