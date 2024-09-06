Канцлер Германии Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие в саммите ЦА5+1

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие в саммите Центральная Азия + Германия. Об этом сообщается на официальном вебсайте федерального правительства ФРГ.

Согласно сообщению, это будет первая поездка Шольца в Центральную Азию.

Канцлер Германии проведет двусторонние переговоры с главами государств Центральной Азии. Ожидается, что речь пойдет об углублении сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, разумеется, в центре внимания будут двусторонние и внешнеполитические вопросы.

17 сентября Шольц также примет участие в саммите Центральная Азия + Германия в Казахстане.

Федерального канцлера будет сопровождать большая деловая делегация высокого уровня.

«На первой встрече ЦА5 + 1 в Берлине в прошлом году было заключено стратегическое региональное партнерство. Поэтому поездка федерального канцлера на следующей неделе также послужит дальнейшему оживлению этого регионального партнерства», – подчеркнул официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт. ///nCa, 6 сентября 2024 г. (фото – AP)