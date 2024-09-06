Daewoo E&C ищет новые возможности на рынке Туркменистана

5 сентября 2024 года туркменская делегация высокого уровня во главе с Дерягельды Оразовым, председателем Государственного комитета по строительству города Аркадаг, встретилась в Сеуле с генеральным директором Daewoo E&C Бэк Джунг-Ваном. Согласно сообщениям корейских новостных агентств, в составе делегации присутствовали председатель Банка Внешнеэкономических связей Рахимберды Джепбаров и посол Туркменистана в Южной Корее Бегенч Дурдыев.

В ходе встречи Бэк Джунг-Ван выразил заинтересованность в получении двух проектов в Туркменистане по производству удобрений. Он рассказал об успешном опыте компании в строительстве новых городов и высотных зданий, подчеркнув наличие возможностей у Daewoo E&C для реализации высококачественных проектов в Туркменистане.

В свою очередь, Дерягельды Оразов положительно оценил предложения Daewoo E&C, заявив о готовности изучить перспективы дальнейшего сотрудничества. «Мы надеемся на продолжение консультаций как надежные партнеры с обеих сторон», – сказал он, указывая на позитивный прогноз в отношении текущих и будущих проектов между Daewoo E&C и Туркменистаном.

Представитель Daewoo E&C подчеркнул стратегическую важность Туркменистана, богатой природными ресурсами страны со значительными инвестициями в инфраструктуру и городское развитие.

«Основываясь на высокой конкурентоспособности бизнеса и строительных технологиях Daewoo E&C, мы сделаем все возможное, чтобы занять лидирующие позиции на рынке Туркменистана», – добавил он.

Daewoo E&C, ведущая южнокорейская строительная и инжиниринговая фирма, имеет богатую историю успешных глобальных проектов. Интерес компании к Туркменистану соответствует усилиям страны по диверсификации экономики и развитию новых городов.

В июне 2024 года Бэк Джунг-Ванг встретился в Ашхабаде с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, чтобы обсудить потенциальные сферы сотрудничества, включая газовую и химическую промышленность, транспорт, высокие технологии, инвестиции и развитие “умных городов”.

В октябре 2023 года компания открыла филиал в Ашхабаде, чтобы укрепить свое присутствие в Туркменистане.///nCa, 6 сентября 2024 г. [с использованием новостного репортажа Business Korea, фото – TheFairNews.co.kr]