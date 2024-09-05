ЮНИСЕФ укрепляет медицинские услуги в Туркменистане с помощью новых кислородных станций

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана успешно установил две новые кислородные станции в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде и в Центре охраны здоровья матери и ребенка в Дашогузе, районе, которые находятся в ареале Аральского моря. Эта поддержка расширяет услуги кислородной терапии в Туркменистане, улучшая здравоохранение матерей и детей в стране.

Кислород является жизненно важным медицинским ресурсом, необходимым для лечения респираторных заболеваний и управления широким спектром медицинских состояний, а также для улучшения общих показателей здоровья.

Поддержка, предоставленная ЮНИСЕФ, включает закупку и установку станций, а также техническую помощь для обеспечения полной работоспособности станций и их интеграции в национальную систему здравоохранения.

Это усилие основывается на продолжающемся сотрудничестве ЮНИСЕФ с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности по кислородной терапии, которое началось во время глобальной пандемии COVID-19, когда три кислородные станции были переданы Министерству здравоохранения и медицинской промышленности для укрепления готовности системы здравоохранения.

«Увеличение доступности кислорода может иметь жизненно важное значение для здоровья матерей, новорожденных и детей и способствовать достижению целей устойчивого развития (ЦУР). В дальнейшем ЮНИСЕФ продолжит тесно сотрудничать с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности для внедрения современных методов респираторной терапии в программы клинического обучения», — сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 5 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан, 4 сентября 2024 г.)