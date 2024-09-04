Турецкие строительные компании реализовали в Туркменистане проекты на сумму более 53 млрд.долл.США

Начиная с 1972 года по август 2024 года турецкий подрядный сектор реализовал 12 277 проектов в 137 странах, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство торговли Турции.

При этом большинство проектов было осуществлено в России. Стоимость реализованных в России подрядных проектов достигла 102,3 млрд долларов.

Далее следует Туркменистан, где за тот же период реализовано проектов на 53,3 млрд долларов. В Казахстане были выполнены проекты на 29,5 млрд долларов.

Из реализованных проектов по всему миру 13,9% пришлось на долю автомагистралей, туннелей и мостов, 13,8% – на жилье. Доля электростанций составила 8,6%, торговых центров – 7,1%, а инвестиций в аэропорты – 6,6%.

Турецкие подрядные компании в январе-августе текущего года реализовали за рубежом 148 проектов на сумму 11,2 млрд долларов.

В прошлом году предприятия отрасли реализовали 433 международных проекта на сумму 28,1 млрд долларов.

Средняя стоимость проекта выросла с 64,9 млн долларов в прошлом году до 75,7 млн долларов в 2024 году. ///nCa, 4 сентября 2024 г.