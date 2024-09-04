Казахстан и Узбекистан рассматривают вопрос совместного запуска спутника в космос

Казахстан и Узбекистан рассматривают возможность совместного запуска космического спутника.

Как сообщает министерство цифровых технологий Узбекистана, вопрос по запуску группы совместных спутников в космос с участием двух стран был рассмотрен на встрече министерской делегации в Астане на полях «Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзивности и трансформации», организованной Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 2-3 сентября.

В рамках данного мероприятия министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Дж.Мадиевым.

В ходе встречи стороны договорились проанализировать аналитические данные до конца текущего года и определить предложения по запуску спутников.

Также обсуждены планы регионального сотрудничества для ускорения внедрения цифровых инноваций.

Аэрокосмическая отрасль Казахстана сегодня представлена группировкой спутников в космосе и системой космической связи на Земле. В штатном режиме работают 3 группировки спутников, коммуникационного назначения, дистанционного зондирования Земли и научно-технологического назначения.

Узбекистан не располагает собственными спутниками. В 2019 году в стране было создано Агентство космических исследований и технологий. Агентство за годы деятельности установило партнерские отношения с более чем 30 космическими агентствами и компаниями по всему миру. ///nCa, 4 сентября 2024 г.