Туркменистан на 97-й сессии Комитета ООН по правам ребенка подтвердил приверженность образованию и защите прав детей

В ходе 97-й сессии Комитета по правам ребенка, состоявшейся в Женеве, обсуждалась реализация Конвенции о правах ребенка в Туркменистане. В ходе заседания делегация Туркменистана представила детальные отчеты по ключевым направлениям: законодательные реформы, защита детей, здравоохранение и образование. Комитет активно взаимодействовал с делегацией, задавая вопросы и выдвигая рекомендации по улучшению ситуации с правами ребенка в стране.

На 97-й сессии Комитета по правам ребенка ООН Туркменистан продемонстрировал свою приверженность улучшению образования и защиты прав детей. Делегация, возглавляемая Постоянным Представителем при Отделении ООН, включала представителей ключевых министерств, таких как Министерства внутренних дел, образования, здравоохранения, Генеральной Прокуратуры и Института государства, права и демократии. В ходе сессии делегация не только представила отчет о достигнутых успехах, но и активно участвовала в диалоге с Комитетом, обсуждая перспективы дальнейшего развития и отвечая на вопросы.

На сайте Министерства образования Туркменистана опубликованы основные тезисы выступления туркменской делегации:

https://education.gov.tm

Значительные инвестиции в образование

Одним из центральных моментов обсуждения стало увеличение финансирования образовательного сектора. В 2024 году государственный бюджет Туркменистана для Министерства образования составил 7,739,178.9 тысяч манатов, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот значительный рост бюджета подчеркивает усилия государства по модернизации и улучшению качества образования, что является важным элементом социальной политики Туркменистана.

Наряду с увеличением финансирования, Туркменистан активно работает над совершенствованием законодательной базы. В последние годы были приняты и обновлены важные законодательные акты, такие как новая редакция Закона «Об образовании», Закон «О социальных услугах», а также внесены поправки в Уголовный кодекс и другие законы. Эти изменения способствуют созданию более эффективной системы защиты прав детей и обеспечению их благополучия.

Развитие образовательных программ и социальной работы

Особое внимание уделяется развитию образовательных программ и подготовке специалистов в области социальной работы и психологии. В Туркменском государственном университете имени Махтумкули идет активная подготовка студентов по направлениям “психология” и “социальная работа”. Увеличение числа студентов, обучающихся по этим специальностям, помогает укрепить систему психологической поддержки и социальной защиты в стране, особенно в сельских и удаленных районах.

После принятия новой редакции Закона “Об образовании” в Туркменистане Министерство образования активно начало разработку и внедрение подзаконных актов, необходимых для регулирования различных аспектов образовательной деятельности. Было подготовлено и согласовано 39 подзаконных актов, которые охватывают ключевые направления, включая управление образовательными учреждениями, стандарты учебных программ, требования к педагогическому составу, и другие важные аспекты, способствующие созданию современной и эффективной образовательной системы, соответствующей международным стандартам.

Инклюзивное образование и альтернативный уход

Развитие инклюзивного образования является ключевым направлением образовательной политики Туркменистана. В стране действуют 17 специализированных школ, которые обеспечивают обучение детям с ограниченными возможностями здоровья. Эти школы предлагают учебные программы, адаптированные к специфическим потребностям учащихся, что способствует их всестороннему развитию и успешной интеграции в общество. Инклюзивное образование в Туркменистане направлено на создание равных возможностей для всех детей, независимо от их физических или интеллектуальных особенностей. Туркменистан активно поддерживает детей с инвалидностью, предоставляя им вспомогательные устройства и технологии, облегчающие доступ к образованию и участие в общественной жизни. Важную роль в этом играет Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова, который финансирует приобретение ортопедических изделий, слуховых аппаратов и специализированного оборудования для обучения и реабилитации.

В городе Аркадаге функционирует Центр реабилитации здоровья, где дети получают комплексную медицинскую и психологическую помощь. Государство также внедряет современные технологии и адаптированные учебные материалы для улучшения образовательного процесса для детей с особыми потребностями.

Эти усилия, включая разработку Технического Трансфера Спецификаций (ТТС) в сотрудничестве с международными организациями, подчеркивают стремление Туркменистана создать инклюзивную среду с равными возможностями для всех детей. Кроме того, Туркменистан разрабатывает и внедряет концепцию альтернативного ухода за детьми на 2024-2028 годы. План мероприятий, включающий систематический мониторинг и разработку стандартов качества усыновления и семейной опеки, направлен на улучшение условий жизни и воспитания детей, нуждающихся в государственной поддержке. Этот подход помогает создать благоприятные условия для развития и интеграции детей в общество, что является важным элементом социальной политики страны.

Военные школы и добровольность участия

В ходе обсуждения также поднимался вопрос о военных учебных заведениях, которые функционируют в Туркменистане. В этих школах обучаются исключительно мальчики, и участие в них является добровольным. Конкурс на поступление в эти заведения достаточно высок, что свидетельствует о значительном интересе молодежи к военному образованию. Учебные планы этих школ включают как общеобразовательные, так и специализированные дисциплины, направленные на всестороннее развитие учащихся. Таким образом, военные школы Туркменистана не только предоставляют качественное образование, но и обеспечивают строгую дисциплину, что способствует успешной подготовке учащихся к будущей службе в вооруженных силах страны.

Снижение риска бедствий и защита прав детей

Темы адаптации к изменению климата были успешно интегрированы в начальное и среднее образование Туркменистана благодаря внедрению более 14 250 методических пособий по темам «Адаптация к изменению климата и СРБ». Эти темы теперь изучаются на уроках Природоведения, Экологии, Географии и Основ жизнедеятельности. Министерство образования, при поддержке ЮНИСЕФ, также получило методические материалы для летних лагерей, чтобы повысить осведомленность детей о климатических изменениях. Разработаны программы и пособия для дошкольного образования, чтобы обеспечить преемственность в изучении этих тем на всех уровнях системы образования.

Кроме того, была разработана и передана на рассмотрение Программа снижения риска бедствий, ориентированная на права детей, а также Многолетний план действий на 2023–2030 годы. Эти документы направлены на обеспечение международных стандартов в защите прав детей в чрезвычайных ситуациях. Учителя по всей стране также прошли повышение квалификации для эффективного преподавания тем, связанных с изменением климата и снижением риска бедствий. ///nCa, 2 сентября 2024 г.