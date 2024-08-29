Новая стратегия АБР по продвижению Туркменистана к более устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономике

Азиатский банк развития (АБР) сегодня представил новую стратегию странового партнерства для Туркменистана, призванную помочь центральноазиатской стране развить конкурентоспособную, диверсифицированную и основанную на знаниях экономику, движимую инновационным частным сектором.

В соответствии с новой стратегией, рассчитанной на 2024-2028 годы, помощь АБР будет сосредоточена на трех стратегических приоритетах: поддержка “зеленого” перехода к устойчивой экономике, устойчивой к изменению климата; повышение конкурентоспособности экономики за счет диверсификации с акцентом на развитие частного сектора и человеческого капитала; и содействие структурным реформам и институциональному развитию.

“АБР и Туркменистан связывают давние партнерские отношения, и новая стратегия подчеркивает нашу непоколебимую приверженность развитию страны”, – сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. – Вступая в эту новую главу, мы продолжим тесно сотрудничать с правительством и партнерами Туркменистана по развитию, чтобы помочь стране реализовать ее амбициозные долгосрочные цели в области развития”.

Согласно новой стратегии, АБР будет поддерживать зеленую трансформацию страны, включая инвестиции в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, пилотные проекты с низким уровнем выбросов углерода и политические реформы. Банк продолжит оказывать помощь Туркменистану в разработке долгосрочных планов по декарбонизации и поможет сократить выбросы метана в соответствии с национальными целями в области изменения климата.

АБР также будет поддерживать развитие устойчивых и интегрированных транспортных сетей с акцентом на железные дороги вдоль ключевых торговых коридоров, включая коридоры Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Это поможет повысить эффективность, надежность, безопасность и интеграцию внутренних и международных цепочек поставок.

В стратегии признается важнейшая роль частного сектора в обеспечении инклюзивного экономического роста в Туркменистане. Банк будет способствовать формированию частного сектора, ориентированного на экспорт, и продолжит оказывать поддержку национальным финансовым институтам, в том числе в целях улучшения доступа к капиталу для малых и средних предприятий, ориентированных на экспортные рынки. АБР также продолжит поддерживать вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

Для поддержки развития человеческого капитала АБР окажет содействие в реформировании сектора здравоохранения с целью улучшения доступа, качества и спектра предоставляемых услуг. Банк будет поддерживать развитие навыков работников здравоохранения, используя преимущества молодого населения и поощряя предпринимательство.

АБР продолжит укреплять государственные институты для ускорения реформ, необходимых для устойчивого экономического развития и перехода к современной рыночной экономике. Это включает предусматривает оказание помощи правительству в совершенствовании его инструментов прогнозирования и возможностей в области макроэкономического анализа и управления.

“АБР гордится тем, что является активным партнером в сообществе развития Туркменистана”, – сказал страновой директор АБР по Туркменистану Артур Андрисяк. “В рамках этой ССП мы надеемся расширить и углубить наше взаимодействие с Туркменистаном посредством инновационных проектов и технической помощи. Они будут подкреплены пристальным вниманием к вопросам изменения климата, регионального сотрудничества и интеграции, расширения прав и возможностей женщин и надлежащего управления, поскольку мы поддерживаем страну в ее усилиях по продвижению вверх по лестнице развития”.

АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, жизнестойкости и устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. Основанный в 1966 году, Банк включат 68 членов — 49 из региона АТР. /// nCa, 29 августа 2024 г. (в сотрудничестве с АБР)