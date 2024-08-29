Министр добывающей и нефтяной промышленности Афганистана прибыл в Туркменистан для переговоров по проектам ТАП и железной дороги

Исполняющий обязанности министра горного дела и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри возглавил делегацию, которая направилась в Туркменистан в среду, 28 августа 2024 года.

В Ашхабаде запланированы встречи, посвященные развитию двустороннего сотрудничества в рамках проекта ТАП, железнодорожных проектов, а также практическому запуску проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) в Афганистане, сообщает Ariana News.

Во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки заявил, что подготовка к реализации проекта ТАПИ достигла завершающей стадии и вскоре начнется практическая работа.

Выступая на встрече в Кабуле, Муттаки подчеркнул, что проект ТАПИ имеет положительные политические последствия для Афганистана в дополнение к экономическим выгодам.

Помимо ТАПИ также начнется работа над несколькими другими совместными проектами, включая афгано-туркменский экономический коридор и проект прокладки оптоволоконной связи с Туркменистаном

По словам Муттаки, газопровод ТАПИ сможет транспортировать 33 миллиарда кубометров газа в год, а завершение этого проекта обойдется в 10 миллиардов долларов. /// nCa, 29 августа 2024 г.