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Президент Туркменистана принял председателя правления Dragon Oil

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В понедельник, 26 августа 2024 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя правления эмиратской компании Dragon Oil Саида Аль-Тайера.

Компания Dragon Oil является давним партнером Туркменистана в сфере добычи полезных ископаемых.

Стороны обсудили перспективы расширения партнерства, основанные на многолетнем взаимовыгодном опыте. Было подчеркнуто, что увеличение добычи и переработки нефти и газа является приоритетным направлением.

В ходе встречи также была отмечена важность экспорта туркменских энергоресурсов и готовой нефтегазохимической продукции.

Председатель правления Dragon Oil заверил, что его компания продолжит выполнять контрактные обязательства. /// nCa, 27 августа 2024 г.

 

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