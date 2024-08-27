Почему хлопок является незаменимой культурой для Центральной Азии

nCa Report

Урожай хлопка является одним из факторов, вызывающих критику в адрес Центральной Азии. Несмотря на это, в регионе будет выращиваться скорее больше хлопка, чем меньше. Почему?

Выращивание хлопка является трудоемким процессом, т.е. требуется больше людей для всего цикла выращивания, особенно на этапе сбора урожая. Это позволяет задействовать больше рабочих сил в хлопководческом секторе. Это важный фактор для Центральной Азии.

Предоставляя больше рабочих мест в сельском хозяйстве, культивирование хлопка помогает предотвратить экономическую миграцию из сельской местности в города.

Выращивание хлопка играет важную роль в функционировании примерно 40 различных отраслей промышленности и экономики. Это означает, что средства к существованию большого числа людей прямо или косвенно связаны с выращиванием хлопка.

Например, на первом этапе длительного производственного цикла хлопкоочистительной промышленности находятся хлопкоочистительные фабрики. Помимо того, что они обеспечивают оплачиваемую работу целому ряду людей, они стали отправной точкой для создания новой линейки продуктов: хлопкового масла и хлопковой муки.

Семена, отделенные от хлопка-сырца на стадии отжима, направляются в сепараторы для производства хлопкового масла и хлопковой муки.

Конечно, часть семян после тщательной сортировки сохраняется для следующего цикла посева, но большая часть семян реализуется.

Рафинированное хлопковое масло популярно в Центральной Азии для приготовления главного блюда – плова. Конечно, плов можно готовить на любом растительном масле, но его особый вкус достигается только при правильном использовании хлопкового масла. Таким образом, хлопковое масло управляет целым экономическим циклом, включая дистрибьюторов, продавцов и покупателей хлопкового масла. Оно также поддерживает транспортную отрасль и сектор животноводства.

Хлопковый шрот, твердый остаток от производства хлопкового масла, является важной частью рациона сельскохозяйственных животных, в основном коров и овец. Он питательный и недорогой. Хлопковый шрот также используется при производстве корма для кур. Таким образом, этот продукт является еще одним подциклом в экономике.

Хлопок после отделения от семян применяется в разных направлениях.

Прибыльной областью является производство медицинских принадлежностей, таких как бинты, марля, тампоны и т.д. Промышленные предприятия, занимающиеся производством медицинских принадлежностей на основе хлопка, зависят от наличия данного вида сырья.

Косметическая промышленность нуждается в хлопке для производства некоторых косметических средств. Это небольшая, но прибыльная область.

Однако основная масса хлопка поступает на прядильные фабрики, где его перерабатывают в хлопчатобумажную пряжу. Эти фабрики производят широкий ассортимент пряжи – от грубой до ультратонкой. Это основа, на которой зиждется обширная и прибыльная текстильная промышленность.

Центральная Азия сосредоточена на сокращении экспорта хлопчатобумажной пряжи, вместо этого превращая ее в товары с большей добавленной стоимостью на местном уровне.

Пряжа поступает на фабрики для производства тканей и чулочно-носочных изделий. Фабрики используют пряжу для производства самых разнообразных изделий, таких как полотенца, постельное белье, драпировки, ткани и чулочно-носочные изделия.

От индивидуальной швеи до чрезвычайно популярных брендов – от наличия окрашенной или набивной хлопчатобумажной ткани, а также ее трикотажных и тканых аналогов зависит большое количество экономических циклов.

Кроме того, отдельная линейка продуктов изготавливается из хлопковых отходов и остатков от швейного производства. При выращивании хлопка ничего не пропадает.

Таким образом, хлопок является неотъемлемой частью экономики Центральной Азии. Вместо того, чтобы критиковать данную отрасль, необходимо найти более эффективные и устойчивые способы продвижения хлопководства и перерабатывающих отраслей, а также смежных секторов экономики, которые зависят от хлопка. /// nCa, 27 августа 2024 г.