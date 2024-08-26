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В МИД Туркменистана прошли переговоры с руководителем Национальной логистической корпорации Пакистана

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23 августа 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с Фарруком Шахзадом Рао, Генеральным директором Национальной логистической корпорации Пакистана.

В ходе встречи стороны отметили, что проверенные временем туркмено-пакистанские отношения имеют большой потенциал для дальнейшего развития. В частности, обсуждались вопросы экономического характера, с акцентом на налаживание партнерства в транспортно-логистической сфере.

С учетом инициативной транспортной политики Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, стороны обсудили возможности сотрудничества по развитию международных транспортно-транзитных коридоров, включая увеличение объёмов транзитных грузов, упрощение таможенных процедур, задействование портовой инфраструктуры для лучшей экономической интеграции стран всего региона. ///nCa, 26 августа 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

 

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