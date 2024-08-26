ПРООН и Посольство Японии в Туркменистане отметили Международный день молодежи семинаром «Молодежь и мир»

23 августа 2024 г. Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане отметила Международный день молодежи семинаром «Молодежь и мир», который состоялся в здании ООН в Ашхабаде. Это мероприятие было посвящено признанию достижений молодых участников инициативы FutureSkills4All и награждению победителей конкурса плакатов «Молодежь и мир».

Семинар был проведен в рамках Странового компонента по Туркменистану регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии и реализуемого ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

Мероприятие признало достижения молодежи, участвующей в инициативе FutureSkills4All, программе, предлагающей более 60 онлайн-курсов для приобретения востребованных рыночных навыков. Участники поделились своим опытом, полученным в рамках инициативы, которая предоставила около 660 молодым людям в Туркменистане доступ к Coursera, ведущей онлайн-платформе обучения. Программа охватывает широкий спектр областей, включая глобализацию, ИИ, цифровые навыки, бухгалтерский учет, маркетинг, управление персоналом, ИТ-поддержку, облачные вычисления, UX/UI-дизайн, кибербезопасность, управление проектами, возобновляемые источники энергии и устойчивые города.

«Мы рады поддерживать инициативу FutureSkills4All, которая помогает молодежи подготовиться к конкурентному и быстро меняющемуся рынку труда», — сказала Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Сегодня мы отмечаем замечательные достижения наших молодых участников. Их преданность делу и усилия действительно вдохновляют, и я уверена, что приобретенные ими навыки позволят им внестначительный вклад в развитие Туркменистана.”

«Именно молодое поколение будет определять будущее Туркменистана,» – отметил г-н ХОСАКА Хидэки, Временный поверенный в делах Посольства Японии в Туркменистане во время своего выступления на семинаре. «Япония намерена и дальше сотрудничать в подготовке кадров Туркменистана, включая молодое поколение. Мы надеемся, что участники данного тренинга смогут успешно применить полученные знания для дальнейшего развития своей карьеры».

Во время семинара прошло награждение победителей конкурса плакатов ПРООН “Молодежь и Мир”, организованного для поощрения молодых людей делиться своим видением о том, как они могут способствовать построению мира и положительным изменениям в своих сообществах. Победители получили призы и сертификаты в знак признания их творчества и приверженности делу. ///nCa, 26 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)