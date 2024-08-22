Фригийские Колпаки Стали Талисманами Летних Олимпийских Игр-2024

Знаете ли вы, что фригийцы, могущественное королевство железного века в Анатолии, вдохновили талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже? Как заявил Международный олимпийский комитет, талисманы Олимпийской Фригии и Паралимпийской Фригии выполнены в виде мягких шляп, основанных на традиционных шапках, которые когда-то носили фригийцы, и украшены синим, белым и красным — цветами французского флага. Отражая культурное наследие древнего анатолийского королевства Фригии, талисманы также прославляют идею свободы своей формой шапки, которую вы также можете помнить как основной предмет гардероба смурфиков.

Считается, что фригийцы мигрировали с Балкан в обширный регион в западно-центральной Анатолии, охватывающий современные турецкие провинции Анкара, Афьонкарахисар, Эскишехир и Кютахья. Поднявшись с крахом Хеттской империи в 12 веке до н. э., эти древние люди построили свою столицу на месте Гордиона, который в 2023 году будет объявлен 20-м объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции. Наиболее известный как политическая и культурная столица Фригии, Гордион напрямую связан с эпизодом Гордиева узла, описанным многими древними историками. Легенда гласит, что узел, как полагали, мог развязать только будущий завоеватель Азии. Кроме того, город когда-то находился под властью царя Мидаса, проклятого в мифологии «ослиными ушами» и «золотым прикосновением». Фригийский колпак, который вдохновил на создание олимпийского талисмана, впервые появился на резном изображении кавалериста в Гордионе. Также царь Мидас часто изображался во фригийском колпаке, а согласно легенде, он даже носил его, чтобы прикрыть свои ослиные уши.

Символ свободы

Фригийский колпак, или «колпак свободы», происхождение которого насчитывает тысячи лет, неоднократно появлялся в более поздние периоды, такие как римская жизнь и даже Французская революция, и приобрел более глубокое значение. В Древнем Риме рабы носили пилей, шляпу, похожую на фригийский колпак, после освобождения. Со временем пилей и фригийский колпак, как предполагается, являются одним и тем же, став влиятельным символом, символизирующим свободу. Французские революционеры XVIII века также носили эти колпаки как символ свободы. Во время и после Французской революции фригийский колпак появлялся на картинах и статуях. Тот факт, что колпак оставался известным символом для французов на протяжении всей истории, сделал его очевидным выбором для талисмана Олимпийских игр этого года.

В «Следах фригийцев» муза олимпийской Фригии



Историческая родина фригийцев в Анатолии сегодня называется «Фригийской долиной». Долина представляет собой обширный ландшафт, не похожий ни на один другой в мире, с яркими примерами фригийских скальных памятников. Этот район имеет всемирное значение, поскольку он сохраняет следы религиозных ритуалов и общественной жизни фригийцев. Соответственно, Горный регион Фригии, включающий Кютахью, Афьонкарахисар, Анкару и Эскишехир, с 2015 года включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследовать этот уникальный ландшафт можно с помощью пешеходных и велосипедных маршрутов.

С Фригийским путем, третьим по длине пешеходным маршрутом Турции, протяженностью более 500 километров, вы можете пройти по следам фригийцев. Три альтернативных места для начала Фригийского пути — Гордион в Анкаре, Сейдилер в Афьонкарахисаре и ферма Енидже в Кютахье. На тропах, которые начинаются в этих точках и продолжаются через Фригийские долины, вы должны увидеть завораживающие сооружения Гордиона фригийского периода, такие как гробница царя Мидаса, которая является третьим по величине курганом, и гробница внутри нее, самое старое стоящее деревянное здание в мире. В Анкаре вы также должны посетить Музей анатолийских цивилизаций, где выставлены артефакты со всей Анатолии, особенно из таких значимых мест, как Гордион, Хаттуша и Чатал-Хююк. Невозможно в полной мере оценить Гордион и другие фригийские места, не посетив музей и не узнав об этой культуре.

Другими достопримечательностями Фригийского пути являются деревня Айязини, известная своими скальными домами, гробницами и церковью, высеченный в скале замок Авдалас и озеро Эмре в Афьонкарахисаре, а также древний город Айзонай в Кютахье. Фригийский путь сходится в Язылыкая, значительном фригийском поселении в Эскишехире. Помимо Язылыкая, выдающиеся места этого района включают великолепные фригийские каменные фасады в Эскишехире, Львиный храм с необычными рельефами львов и Гердеккая, монументальную высеченную в скале гробницу. ///nCa, 22 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)