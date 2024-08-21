Ответственная упаковка и основы лояльности к бренду

nCa Report

Лояльность к бренду – понятие гибкое. — Возможно, на каком-то уровне это даже не лояльность, а сила привычки.

Тем не менее, есть две основные причины, по которым мы выбираем тот или иной бренд: 1. Он действительно хорош; и/или 2. Его рекомендует наша любимая знаменитость или влиятельный человек.

Давайте попробуем разобраться, сохраняется ли лояльность к бренду и как она формируется?

Недавно мы взяли с полки супермаркета банку зеленого горошка. Из шести или семи представленных на витрине брендов этот привлек наше внимание своей упаковкой.

В упаковке не было ничего громкого. На этикетке не говорилось, что в банке содержится зеленый горошек “премиум” или “отборный”, а было довольно скромно заявлено: «Зеленый горошек – целые зерна в рассоле».

Не обещая слишком многого, продукт соответствовал ожиданиям потребителя на реалистичном уровне.

На самом деле, мы работали над небольшим репортажем о верблюжьем чале, популярном летнем напитке в Туркменистане. Для этого мы купили на рынке несколько сортов верблюжьего чала. В трех-четырех супермаркетах, которые мы часто посещаем, между отделами молочных продуктов и консервированных продуктов и продуктов в бутылках расстояние в четыре-пять метров.

Следуя списку покупок, мы переходим от отдела консервированных продуктов к молочным продуктам и далее к овощам.

Консервированного зеленого горошка в списке покупок не было. Тем не менее, иметь на кухне банку с зеленым горошком – все равно что обрести душевный покой. Это универсальная мелочь, с помощью которой можно быстро приготовить несколько блюд. Зеленый горошек прекрасно сочетается практически со всем, от курицы и говядины до картофеля или шпината, риса и, конечно, яиц.

Дома мы внимательно осмотрели эту банку с зеленым горошком.

На этикетке указан состав 125 г этого продукта. Он является стандартным. В каждом продукте указано количество того, что содержится в банке. Этот продукт немного отличается, потому что в нем указана мера «половина стакана». Это легко понять при составлении пропорции для блюда. Как всем известно, стандартный стакан вмещает 250 г.

В дополнительной информации указано, что это китайский продукт. Это выделено жирным шрифтом. Для пущей убедительности в верхней части этой информационной панели еще раз указано, что продукт произведен в Китае. Также указано название китайской компании, которая его произвела и упаковала.

Ниже указано, что глобальным брендингом и маркетингом занимается Hayati Group из Таиланда.

Hayati Group продает несколько других продуктов питания под маркой Blue Riva.

Это прозрачность информации, но на этом обмен информацией не заканчивается.

На упаковке указано, что индивидуальный предприниматель Аннагельди Балкулиев является импортером этого продукта в Туркменистан. — Это повышает уровень доверия.

Эта банка зеленого горошка оказалась почти в два раза дешевле, чем у конкурирующих брендов. Это важный фактор для перехода товара с полки магазина в вашу корзину.

И это основа лояльности к бренду. — Правдивая информация, отсутствие завышенных требований и разумные цены.

Покупая продукт определённого бренда несколько раз, у потребителя создается связь, которую можно назвать лояльностью к бренду.

После этого сам логотип должен вызывать доверие.

В следующий раз, если потребитель, увидя знакомую этикетку, будет более склонен к покупке продукта от данного производителя. /// nCa, 21 августа 2024 г.