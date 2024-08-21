Журнал Nature Communications опубликовал отчет об исследовании, озаглавленный «Определение времени возникновения и прекращения глобального дефицита воды».

Его авторами являются Чжунго Лю, Делонг Ли, Хе Чен, Хонг Ван, Йошихиде Вада, Матти Кумму, Саймон Ньюленд Гослинг, Хонг Янг, Яду Покхрел и Филипп Чаэ.

Определение времени возникновения и прекращения глобального дефицита воды

https://www.nature.com/articles/s41467-024-51302-z

Резюме доклада:

Решение проблемы нехватки воды лежит в основе Цели 6 в области устойчивого развития. Тем не менее, сроки возникновения дефицита воды и возможные меры по его устранению в различных регионах мира в связи с изменением климата и динамикой численности населения остаются недостаточно изученными. Здесь мы оцениваем сроки первого возникновения дефицита воды (FirstWS) и исчезновения дефицита воды (EndWS), используя наборы симуляций с шестью глобальными гидрологическими моделями в рамках двух репрезентативных путей концентрации (т.е. RCP2.6, RCP6.0) в сочетании с двумя общими социально-экономическими путями (т.е. SSP2, SSP3) на 1901-2090 годы. Исторически (1901-2020 гг.) первые паводки происходили преимущественно в Азии (например, в Китае и Индии) и Африке (например, в Восточной Африке); пик возникающего дефицита воды пришелся примерно на 1980-е годы. Согласно всем четырем будущим сценариям RCPS-SSPS (2021-2090), первые возникновение дефицита воды, вероятно, произойдет в основном в некоторых регионах Африки, для которых недавно добавленная территория вдвое больше, чем в Азии. С другой стороны, после 2050 года, в основном, в Китае будет наблюдаться исчезновение дефицита воды, из-за прогнозируемого сокращения численности населения. Поэтому мы призываем к особому вниманию и усилиям по адаптации к надвигающейся нехватке воды в Африке. /// nCa, 21 августа 2024 г.