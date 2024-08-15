Наланда: самый ранний известный университет

Профессор Беной К. Бехл

Историк искусства, кинорежиссёр и фотограф

В древнем университете Наланды царил дух живой интеллектуальной мысли, атмосфера дискуссий и дебатов. Многочисленные «ачарьи» или учёные-профессора Наланды написали сотни работ по философии, метафизике, психологии, логике, медицине, астрологии, искусству, литературе и другим предметам.

Учёба в Наланде была самой жизнью и тем, что есть реальность. Оно основывалось не на вере, а на непоколебимой логике и стремлении к истине. Учёба была нашим умом, нашим восприятием и тем, что есть само знание. Интеллектуалы здесь анализировали качества, которые вели к Просветлению через знание, и стремились создать логический путь, который мог бы привести нас к истинному и постоянному осознанию. Путь, который работал бы для всех.

Это был первый известный, великий университет мира. Наланда также был на вершине консорциума университетов, который развивался в древние и ранние средневековые времена в Южной и Юго-Восточной Азии. Именно из этих древних университетов концепции строгого и логического обучения в конечном итоге распространились в другие части мира, что привело к основанию университетов в Европе. Консорциум университетов с Наландой на вершине включал: Викрамшилу, Одантапури, Сомавихару Пахарпур, Суматру Индонезия, Такшашилу, Палкх (сейчас в Афганистане). Наланда был самым ранним известным университетом в мире, и это был первый консорциум. Довольно удивительно видеть, что такое изучение и обмен всеобщими знаниями имели место в первом тысячелетии.

Правительство Индии прилагает значительные усилия для возрождения настоящего наследия Наланды, чтобы люди могли увидеть ценность этой традиции и то, как она обогащает гобелен мирового знания. Более того, сравнительное изучение традиции Наланды и современной науки может определенно поднять нашу цивилизацию. Эта древняя традиция является наукой жизни, которая может нам очень помочь.

Наланда в XXI веке

19 июня 2024 года Уважаемый Премьер-министр Индии открыл новый кампус Университета Наланда, международного университета, недалеко от древних руин Наланды в Бихаре.

Современный университет Наланда был создан как «международное учреждение для проведения интеллектуальных, философских, исторических и духовных исследований». Импульс к созданию этого учреждения был дан под руководством Уважаемого Премьер-министра г-на Нарендры Моди, когда с 2014 года был дан старт к созданию университета как международного центра обучения и науки, напоминая миру 21 века о величии древней Наланды.

В этом международном университете, помимо Индии, участвуют ещё 17 стран: Австралия, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Индонезия, Лаос, Маврикий, Мьянма, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам.

Университет имеет 137 стипендий для иностранных студентов. Он предлагает аспирантские и докторские исследовательские курсы и краткосрочные курсы сертификации. В нём есть 6 школ: Школа буддийских исследований, философии и сравнительного религиоведения; Школа исторических исследований; Школа экологии и природоохранных исследований; Школа устойчивого развития и управления; Школа языков и литературы; и Школа международных отношений и исследований мира, которая ещё не открылась.

Библиотеку, вмещающую 300 000 книг и способную обслуживать до 3 000 пользователей, планируется завершить к сентябрю 2024 года. Это будет соответствовать славным традициям первоначального Университета Наланда.

Древняя Наланда

Самые известные буддийские университеты, Наланда, Викрамасила и Одантпури, находились в Восточной Индии, в районе современного Бихара. Величайшим из этих учебных центров был Наланда. Это был центр обучения, куда приезжали паломники и учёные со всех уголков Азии.

Наланду посетил сам Будда. Считается, что в III веке до н.э. император Ашока сделал подношения чайтье Сарипутры и воздвиг здесь храм. Однако, истоки самого университета скрыты в глубине веков. Средневековый тибетский историк Таранатха упоминает, что здесь преподавал великий буддийский философ Нагарджуна, родившийся в середине II века н.э.

Раскопки на территории Наланды выявили многочисленные ступы, монастыри, общежития, лестницы, залы для медитаций и другие сооружения. Они говорят о великолепии университета, который также славился своими тремя великолепными библиотеками.

Китайский паломник Сюаньцзан, живший в VII веке, пишет, что из множества буддийских учреждений Индии Наланда «является наиболее замечательной по своему величию». Число священников и других жителей «всегда достигает десяти тысяч».

Другой китайский путешественник И-Цин путешествовал по Индии в конце VII века. Он написал, что в этих монастырях преподавались буддийские сутры, а также грамматика санскрита, индийская логика и метафизика, изящные искусства и медицина.

Был строгий устный вступительный экзамен, и только лучшие студенты были приняты. Это был жилой университет, где сотрудники и студенты имели бесплатное питание и проживание. Плата за обучение не взималась. Сюаньцзан отмечает, что здесь были студенты из Тибета, Китая, Кореи, Японии, Суматры, Явы и Шри-Ланки. Это был поистине международный университет.

В университете Наланда поддерживалась самая высокая интеллектуальная атмосфера дебатов и учёности. Это была процветающая интеллектуальная среда Наланды, которая произвела на свет самых выдающихся буддийских мыслителей, которые внесли значительный вклад в развитие буддизма.

Знаменитые интеллектуалы Наланды

Самое почитаемое имя в философии буддизма Махаяны – это имя Нагарджуны, который родился в середине II века н.э. в Южной Индии.

Он был светилом Университета Наланда и формализовал концепцию Шуньяты или «Пустоты». Школа буддизма Мадхьямика, или «Срединный путь», была создана на основе учений Нагарджуны.

Диннага из Университета Наланда родился в Канчипураме в Южной Индии. Он жил в V веке и известен как основатель системы буддийской логики. Он написал более сотни трактатов по этой теме, большинство из которых до сих пор сохранились в китайских и тибетских переводах.

Когда Сюаньцзан посетил Наланду, он учился у знаменитого гуру Дхармапалы. Учитель был также известен тем, что распространял знания буддизма в Индонезии.

Одним из выдающихся учеников Дхармапалы был блестящий логик Дхармакирти. Он жил в 7 веке и родился в Тирумалае в Южной Индии. Труды Дхармакирти знаменуют собой одну из самых высоких точек, достигнутых в спекулятивной философии.

Учёный Сантараксита из Университета Наланда основал первый монашеский орден в Тибете. Он также смоделировал Самье, первый монастырь Тибета, по образцу Оданпури Махавихара в Восточной Индии. По его предложению тибетский царь также пригласил Гуру Падмасамбхаву, который в то время преподавал в регионе Кашмир. Падмасамбхава, который также был из Университета Наланда, впоследствии стал самым почитаемым человеком во всем Гималайском и Трансгималайском регионе, где он известен как «Второй Будда». Гуру пронесся по горам, установив буддизм в Ладакхе, Лахауле-Спити, Киннауре, Тибете, Бутане и Аруначал-Прадеше.

Атиса или Дипанкара Шриджняна (980-1054) родился в Восточной Бенгалии, учился в Университете Наланда, а затем стал одним из ведущих преподавателей в Университете Викрамшила, также в Бихаре. Он был приглашен в Тибет царём Йеше ‘Одом и принял его приглашение в возрасте 60 лет, в 1040 году н.э. Он покинул Викрамшилу и оставался в Тибете до своей смерти. Он укрепил истинное знание буддизма в этой стране.

Искусство Наланды

Наланда знаменует начало общеиндийского средневекового языка в искусстве. Совершенная человеческая форма была создана в индийском искусстве к V веку н.э., чтобы помочь в медитации и пробудить благодать внутри нас. В Наланде, в постгуптский период, основное внимание уделялось динамизму интеллекта, который анализирует в мельчайших подробностях качества, ведущие к нирване. Это отражено в жизненной силе и резких чертах лепных скульптур, найденных в Наланде. Фигуры имеют большую стилизацию, чем в более раннем индийском искусстве.

Угловой и динамичный рельеф, выполненный в цоколе ступ, был обычной чертой в период Пала. Это обнаруживается, начиная с Наланды и распространяясь по всей Восточной Индии и Бангладеш, доходя до Трипуры, где это видно в остатках ступы Пилак в районе Удайгири. Образовательное и культурное наследие Университета Наланды является примечательным.

Несколько фото от автора:

Университет Наланда, Бихар. Университет Наланда был одним из величайших центров обучения, которые видел мир с 4 по 12 века. Фотография Беноя К. Бехла.

В университете сформировалась особая и прекрасная школа искусства. Стиль распространился по восточной Индии и за пределы страны. Фотография Беноя К. Бехла.

Бодхисаттва, Главный храм, Наланда, ок. 7 век н.э., Бихар, Индия. Фотография Беноя К. Бехла.

Деталь рельефной фигуры с мечом, Монастырский университет Наланда, Бихар, Индия. Фотография Беноя К. Бехла. ///Посольство Индии в Туркменистан, 15 августа 2024 г.