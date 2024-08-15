Эволюция индийской экономики: 7 основных моментов (1947-2024 гг.)

Экономика Индии, одна из самых быстрорастущих в мире, претерпела значительные изменения с момента обретения независимости. Путь индийской экономики от разрушений до мощного экономического центра был нелегким. Неустанные и последовательные усилия граждан и правительства из года в год создают современную Индию. Как сказал доктор Манмохан Сингх, “Самая яркая жемчужина британской короны” вернула себе славу, став пятой по величине экономикой в мире.

В этом блоге мы расскажем об экономическом росте Индии с 1947 по 2024 год. Поскольку история индийской экономики насчитывает 77 лет, важно знать краткую историю индийской экономики. Поэтому, для удобства читателей, мы разделили его на части:

7 основных событий в экономике Индии (1947-2024)

Восстановление экономики – 1947

Чтобы понять положение индийской экономики в 1947 году (до обретения независимости), мы сначала рассмотрим ее положение до обретения независимости. В 1700 году доля Индии в мировой экономике составляла 22,6%, но к 1952 году она сократилась всего до 3,8%. После обретения независимости казна Индии была истощена, и министерству пришлось начинать все сначала. Р.К. Шанмукхам Четти, первый министр финансов страны, сосредоточил свое внимание на импортозамещающей индустриализации и создании государственного сектора.

Поскольку крупных частных секторов не существовало, на повестке дня было привлечение как можно большего количества рабочей силы в государственном секторе. Они также начали уделять пристальное внимание тяжелой промышленности. К 1969 году в Индии было национализировано 14 банков, а ВВП вырос до 5 844,8 крор.

“Зеленая” революция в сельском хозяйстве – 1965

После обретения Индией независимости “зеленая революция” сыграла жизненно важную роль в росте сельского хозяйства и экономическом развитии страны.

Общеизвестно, что основная масса населения Индии связана с сельским хозяйством, но в 1965 году под руководством Лала Бахадура Шастри сельское хозяйство в Индии стало индустриализированным. Был предоставлен HYV, или высокоурожайный сорт семян, а также усовершенствованные сельскохозяйственные инструменты, такие как использование тракторов, качественных пестицидов, удобрений, современных методов орошения и т.д. М.С. Сваминатан руководил реализацией этой политики.

Это привело к колоссальному увеличению доходов фермеров на 70% и принесло пользу сельскохозяйственным секторам, главным образом в Пенджабе, Харьяне и Уттар-Прадеше. Однако на более поздних этапах эта политика была омрачена противоречиями.

Подъем частного сектора – 1980 год

К середине 1980-х годов правительство пыталось разработать меры по повышению уровня занятости в стране. Вскоре Индия стала страной с растущим населением, но уровень занятости отставал. Это создало серьезную проблему для экономического роста Индии после обретения независимости. Отношение правительства к частному сектору наконец-то начало меняться, и оно приступило к либерализации некоторых ограничений.

Постепенно экономика страны начала расти. С 1980 по 2002 год она росла на 6% в год, что сделало ее одной из самых успешных экономик за последние два десятилетия. В то же время, чтобы сдержать ежегодный рост населения на 2,2%, правительство начало проводить кампании, подобные “Hum do humare do”. Однако это вызвало определенную критику.

Это знаменует собой окончание периода, предшествовавшего либерализации. Давайте теперь поговорим о периоде после либерализации.

Экономическая либерализация – 1991

LPG (Liberalisation, Privatisation, Globalisation – либерализация, приватизация, глобализация) не просто стал главной идеей правительства. В 1990 году Чандра Шекхар Сингх был приведен к присяге в качестве премьер-министра. В то время Индия страдала от бюджетного дефицита из-за неэффективной экономической политики. Финансовые резервы были пусты, а МВФ и Всемирный банк прекратили свою помощь.

Правительство использовало свои золотые резервы в качестве залогового обеспечения, не имея другого выбора. Оно доставило по воздуху 47 тонн золота в Банк Англии и 20 тонн в Союзный банк Швейцарии. Наконец, правительство Чандры Шекхара рухнуло, и П.В. Нарасимха Рао стал премьер-министром. Он назначил доктора Манмохана Сингха министром финансов, что изменило курс индийской экономики.

Политика в отношении LPG открыла двери Индии для иностранных инвесторов и отменила “Лицензионный режим”. Тарифы и процентные ставки были снижены, и государственная монополия в конечном итоге была ликвидирована. С глобальной точки зрения, это была прекрасная возможность, поскольку в Индии растет число молодежи, значительная часть населения свободно говорит по-английски, а Индия обещает значительно более дешевую рабочую силу. Инвестиции начали поступать. Наибольшее количество компаний открыло свои предприятия в Бангалоре под руководством губернатора С.М. Кришны, и вскоре регион стал известен как Кремниевая долина Индии.

Великая рецессия – 2008

Идеи LPG пользовались огромным успехом, и индийская экономика начала стремительно развиваться — до 2008 года, когда дела пошли на спад. Хотя Индия и не столкнулась с серьезным ударом, это стало тревожным сигналом. ИТ-индустрия, являющаяся золотым лучом в растущей структуре экономики Индии, уволила около 5 тысяч сотрудников. Кроме того, в автомобильном секторе занятость сократилась на 4,79%, в текстильной промышленности – на 1,29%, а в ювелирной промышленности – на 11,9%.

Это заставило правительство осознать, что Индия сильно зависит от иностранных инвестиций, и значит придется начать создавать базу для большего числа местных компаний.

Демонетизация – 2016

Демонетизация шокировала граждан и стала еще большим потрясением для экономики. Это замедлило работу многих секторов, главным образом потому, что большая часть Индии испытывает нехватку наличных денег. По мере того, как очереди перед банками и банкоматами увеличивались, экономика пережила кратковременный паралич.

Политика демонетизации преследовала две основные цели:

Ограничить оборот черных денег;

Превратить Индию в цифровую и безналичную экономику

Вначале демонетизацию хвалили за то, что она была направлена на “очищение” экономики. В конце концов, в отчете RBI говорилось, что 99% денег было возвращено им, что означает, что деньги легально стали “белыми”. Также было подчеркнуто, что большинство людей, у которых были черные деньги, на самом деле ими не владели.

Пандемия – 2020, 2021 и 2022 годы

Последним событием в очень интересной экономической истории стала пандемия COVID-19. Пока страна боролась с карантином, вторая и третья волны распространения вируса только ухудшили ситуацию. Это стало таким испытанием для терпения и потенциала экономик, которое никто и представить себе не мог.

В 2020 году почти 400 миллионов человек потеряли работу. Многие отрасли, такие как путешествия и туристическая отрасль, гостиничный бизнес, транспорт, текстильная промышленность и т.д., столкнулись с трудностями. С экономической точки зрения пандемия привела к снижению темпов роста в Индии и во всем мире. Но успех всегда значительнее, чем неудача, и с наступлением 2022 года вакцинация вызвала у людей и бизнеса стремление к обновлению.

На этом мы завершаем наш список наиболее значимых событий в экономике с 1947 по 2024 год. Мы надеемся, что это освежит в вашей памяти некоторые важные события, которые сформировали страну, которую мы называем своим домом. /// nCa, 15 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на GRIPinvest)