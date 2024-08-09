В Венгрии открылись Дни культуры Туркменистана

Культурное наследие Туркменистана впервые демонстрируется в Венгрии в рамках Дней культуры страны. Творческая акция проходит в Доме венгерского наследия в Будапеште, сообщает Hungary Today.

Мате Винче, заместитель государственного секретаря по общественным коллекциям и культурному развитию Министерства культуры и инноваций, подчеркнул значимость этого мероприятия, особенно в свете представления культурного наследия Туркменистана в Венгрии.

Мероприятие приурочено к Курултаю, ежегодному фестивалю тюркоязычных народов, который проводится в Венгрии с 2008 года, и подчеркивает статус наблюдателей Венгрии и Туркменистана в ОТГ. Г-н Винче отметил, что культурная дипломатия предполагает понимание странами друг друга и изучение их общих культурных корней.

“Именно поэтому Туркменистан представляет себя в Венгрии, обогащая культурное наследие Венгрии”, добавил он.

В рамках вечера открытия Дней культуры состоялся грандиозный гала-концерт с выступлениями Венгерского государственного фольклорного ансамбля и туркменских исполнителей. Кроме того, в Доме венгерского наследия была организована выставка, на которой были продемонстрированы лучшие экспонаты туркменской культуры.

Мате Винче отметил традицию Венгрии стремиться к знаниям и дружбе с различными народами, что приводит к созданию этнографических коллекций, основанных на общих культурных традициях.

Посол Туркменистана в Венгрии Хемра Аманназаров выразил признательность за представление культуры своей страны в Доме венгерского наследия и высоко оценил прочные культурные, экономические и дипломатические связи между двумя странами.

Богларка Иллес, государственный секретарь по развитию двусторонних отношений, подчеркнула культурные параллели между двумя странами. Она отметила, что двадцать молодых граждан Туркменистана ежегодно имеют возможность изучать венгерский язык в рамках программы Stipendium Hungaricum, которая способствует взаимопониманию культур.

“Это мероприятие направлено на сохранение культурной самобытности, где язык служит не только средством, но и основой”, – подчеркнула она.

Дни культуры Туркменистана в Венгрии, которые продлятся до 11 августа, служат платформой для культурного наследия Туркменистана. ///nCa, 9 августа 2024 г. (фото – TDH)