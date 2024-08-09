Узбекистан и Казахстан провели переговоры на высшем уровне в Астане – Принята Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет

8 августа 2024 года в Астане состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По итогам переговоров была принята Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет, ключевыми задачами которой являются дальнейшее укрепление дружественных уз и придание нового импульса расширению контактов в различных сферах.

В рамках государственного визита Мирзиёева в Казахстан, состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, а также бизнес-форум «Казахстан-Узбекистан» и очередное заседание делового совета.

На двусторонней встрече, прошедшей на полях бизнес-форума «Казахстан-Узбекистан», заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев договорились о совместной реализации 34 инвестиционных проектов на сумму $4,4 млрд и 7 торговых контрактов на $2,6 млрд. Договоренности закреплены перечнем соответствующих документов.

Планируется реализация инвестиционных проектов в различных отраслях: энергетике, горнодобывающей промышленности и геологии, транспорте, химической промышленности, строительстве, электротехнике, машиностроении, фармацевтике и других. Наибольшее число проектов сосредоточено в сельском хозяйстве.

Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии. В связи с этим, реализация этих проектов позволит добиться цели по наращиванию товарооборота между двумя странами – вначале до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд долларов.

До конца месяца стороны планируют принять программу, направленная на кардинальное увеличение объемов товарооборота. Также решено ускорить строительство Международного центра промышленной кооперации для разработки и реализации новых инвестиционных проектов.

В ходе переговоров между Токаевым и Мирзиёевым отдельное внимание было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности.

В настоящее время более 70 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов реализуются в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах.

Кроме того, в целях финансирования совместных проектов в приоритетных направлениях будет проработан вопрос создания узбекско-казахстанского инвестиционного фонда.

Ещё одно стратегическое направление – обеспечение продовольственной безопасности. Достигнуты конкретные договорённости о выращивании и поставках сельскохозяйственной продукции на территории двух стран.

Определены приоритетные направления сотрудничества в сферах водопользования и охраны окружающей среды.

Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов.

Важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли. В числе маршрутов, о эффективном использовании которых шла речь, – Транскаспийский маршрут, коридор «Север – Юг», проект строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе.

Примечательно, что президенты стали свидетелями достижения конкретных практических результатов кооперации двух стран в транспортной сфере.

Мирзиёев и Токаев приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту «Сиань – Хоргос – Алматы-Сарыагач – Ташкент» (Китай – Казахстан – Узбекистан).

В рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и развитию Трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент.

Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры.

Президент Узбекистана награжден высшей наградой Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награжден орденом «Алтын Кыран» («Золотой Орел»). Награду вручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что столь высокая награда является оценкой совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов, а также признанием общих устремлений по выведению отношений Узбекистана и Казахстана на новый исторический уровень – стратегического партнёрства и союзничества.

Высшим орденом «Алтын Қыран» награждаются государственные деятели за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном.

Подписанные документы

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:

Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Республики Узбекистан;

Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;

Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел.

Кроме того, в рамках государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы: