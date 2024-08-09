Узбекистан движется к инклюзивному экономическому росту, создавая пространство в секторе электронной коммерции для людей с ограниченными возможностями

Узбекистан развивает свою цифровую экономику, интегрируя людей с ограниченными возможностями посредством значительных инвестиций в обучение цифровым навыкам, политику поддержки и инициативы по созданию инклюзивных рабочих мест. Эти усилия, поддерживаемые международными организациями, направлены на преодоление цифровой пропасти и содействие экономическому росту и социальной интеграции.

Узбекистан активизирует свои усилия по интеграции людей с ограниченными возможностями в развивающуюся цифровую экономику, что имеет решающее значение для стимулирования экономического роста и инклюзивности. Эта инициатива поддерживается Всемирным банком и другими международными организациями, включая Глобальную инициативу по инклюзивным ИКТ (G3ict) и Международный союз электросвязи (МСЭ).

В Новой стратегии развития и Цифровой стратегии до 2030 года подчеркивается важность инвестиций в цифровой сектор для преодоления барьеров, которые мешают людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать на рынке труда. Несмотря на значительные препятствия, в том числе низкий уровень занятости и ограниченный доступ к цифровым технологиям, недавние инициативы являются многообещающими. В 2023 году Всемирный банк одобрил проект по внедрению цифровых технологий стоимостью 50 миллионов долларов, направленный на расширение цифровых навыков и возможностей трудоустройства для женщин и инвалидов. Развитие этих навыков имеет важное значение для того, чтобы эти люди могли пользоваться цифровыми сервисами и получать доступ к возможностям трудоустройства.

Было проведено комплексное исследование с целью выявления пробелов в обеспечении доступа людей с ограниченными возможностями к цифровым технологиям и обоснования политических мер. В исследовании были освещены такие ключевые области, как законодательная база, рост и возможности цифровой экономики, проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями, и план дальнейших действий. В законодательной базе Узбекистана произошли позитивные изменения, включая ратификацию Конвенции о правах инвалидов (КПИ).

Однако сохраняются пробелы, особенно в применении законов, обеспечивающих всесторонний охват и поддержку инвалидов. В исследовании подчеркивается, что, хотя участие в цифровой экономике открывает значительные возможности, существуют заметные барьеры, в том числе отсутствие навыков работы с цифровыми технологиями, преобладающая стигматизация, низкая представленность в секторе ИКТ и недоступность вспомогательных технологий. Доступ к недорогостоящим интернет-услугам, особенно в сельской местности, также представляет собой серьезную проблему.

Обеспечение доступа к цифровым технологиям для всех: преодоление разрыва

В исследовании предлагается несколько рекомендаций по ускорению интеграции людей с ограниченными возможностями в цифровую экономику. Совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения доступности является первоочередной задачей. Инвестиции в обучение цифровым навыкам и поддержка работодателей в создании инклюзивных рабочих мест также являются важными шагами.

В частности, в отчете рекомендуется создать Центр по трудоустройству и обеспечению доступности для работодателей, а также внедрить альтернативные тарифы и тарифные планы интернет-провайдеров, чтобы сделать цифровые услуги более доступными для людей с ограниченными возможностями. Партнерские отношения с местными и международными технологическими компаниями необходимы для обеспечения доступности локализованных вспомогательных технологий. Стратегии финансирования, такие как привлечение фонда универсального обслуживания, могут способствовать реализации этих инициатив.

Эти меры, принятые Правительством Узбекистана, положительно повлияли на уровень занятости в цифровой экономике. Аналогичным образом, разработанный Правительством план по расширению кадрового потенциала в области ИКТ расширил возможности граждан Узбекистана, особенно молодежи и женщин, на рынке труда в сфере ИКТ.

IT Park: Центр инноваций и доступности

В Узбекистане IT Park, технологический парк, действующий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, служит центром информационных технологий, охватывающим объекты и структуры для поддержки инициирования и выхода на рынок инновационных стартап-проектов. Основанный в Ташкенте в 2019 году, он располагает 205 ИТ-центрами, 34 университетскими инкубационными центрами и 680 ИТ-компаниями-резидентами.

Внедряя стандарты доступности для городской среды через свои учебные центры по ИТ, расположенные по всей стране, IT Park открыл свои учебные программы, специально предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день 70 молодых женщин с ограниченными возможностями, спонсируемых ЮНИСЕФ, прошли обучение в IT Park. Однако руководство агентства осознает, что его учебные программы нуждаются в дополнительных условиях, чтобы быть полностью инклюзивными для лиц с ограниченными возможностями. ИТ-парк проявил явный интерес к изучению путей повышения образовательного потенциала своих ИТ-тренеров и к обеспечению их профессиональной сертификации по различным аспектам цифровой доступности.

Расширение прав и возможностей посредством образования и профессиональной подготовки

Усилия по обеспечению интеграции инвалидов также были активизированы благодаря специальной программе финансирования, запущенной Парламентом Узбекистана для оказания поддержки организациям гражданского общества. Организации инвалидов, такие как “Инклюзив джамият”, получили грант в рамках этой программы, чтобы предложить профессиональное обучение, включая обучение в области информационных технологий, и услуги по подбору работы для ряда женщин и мужчин с ограниченными возможностями. В общей сложности 15 человек с ограниченными возможностями, обучающихся в настоящее время на технологическом факультете национального университета в Ташкенте, прошли обучение в области информационных технологий в рамках программы “Инклюзив джамият”, финансируемой парламентом.

“Шароит Плюс” – еще одна организация, получающая помощь от парламентского фонда гражданского общества. Используя средства этого фонда, она запустила онлайн-портал по подбору работы для людей с ограниченными возможностями. Люди с различными типами инвалидности используют этот портал, наряду с другими платформами социальных сетей, для организации вебинаров и онлайн-подкастов с целью повышения осведомленности общественности по целому ряду вопросов, касающихся прав инвалидов, включая право на инклюзивные ИКТ. «Шароит Плюс» также предлагает курсы повышения квалификации в области информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями.

Путь вперед: инклюзивная политика и инвестиции

В целом, хотя цифровая трансформация Узбекистана открывает значительные возможности, необходимы целенаправленные инвестиции и инклюзивная политика для обеспечения того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой экономики и внести свой вклад в ее развитие. Продолжающиеся усилия правительства, поддерживаемые международными организациями и местными заинтересованными сторонами, имеют решающее значение для преодоления цифрового разрыва и создания инклюзивного общества.

За цифровой экономикой Узбекистана – светлое будущее

Интеграция людей с ограниченными возможностями в цифровую экономику Узбекистана не только способствует социальной интеграции, но и открывает доступ к ценному и часто упускаемому из виду сегменту рабочей силы. Инвестируя в развитие цифровых навыков, разрабатывая поддерживающую политику и способствуя созданию инклюзивной среды, Узбекистан прокладывает путь к более справедливому и процветающему будущему. /// nCa, 9 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на https://www.devdiscourse.com/article/business/3039277-bridging-the-digital-divide-uzbekistans-journey-towards-inclusive-economic-growth )