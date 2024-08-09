Туркменистан и Узбекистан могли бы приложить усилия для объединения транспортных систем Центральной Азии, Китая, Европы, Ближнего и Среднего Востока, считает Президент Сердар Бердымухамедов

Туркменистан и Узбекистан могли бы приложить усилия по созданию необходимых условий для объединения транспортных систем Центральной Азии, Китая, Европы, Ближнего и Среднего Востока, заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Астане, в пятницу, 9 августа.

Как сообщает Государственное Информационное Агентство TDH, встреча состоялась на полях шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Поблагодарив Шавката Мирзиёева за инициативу проведения этой встречи, а также за его большой личный вклад в развитие отношений между Туркменистаном и Узбекистаном, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что взаимодействие между двумя странами охватывает различные сферы, включая экономику, торговлю, транспорт, культуру и другие важные направления.

Президент Узбекистана подчеркнул важность открытия Торговых домов на территории обоих государств и проведения экономических форумов, подчеркнув активное развитие туркмено-узбекского экономического партнёрства по широкому спектру направлений, в числе которых – сельское хозяйство, электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, химическая промышленность и другие отрасли.

Глава Туркменистана высоко оценил плодотворное сотрудничество и в сфере энергетики. Начиная с декабря 2019 года осуществляется поставка туркменской электроэнергии в Узбекистан. Также из Туркменистана в соседний Узбекистан поставляется природный газ.

Стороны отметили также успешное развитие двусторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере. Примером служат многочисленные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги, проводимые как в Туркменистане и Узбекистане. ///nCa, 9 августа 2024 г.