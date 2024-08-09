Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Главу Туркменистана встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов.

Казахстан и Туркменистан поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. Так, за 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев т.г. составил $237,2 млн.

Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог. Среди них строительство новой автомобильной дороги «граница Казахстана – Гарабогаз – Туркменбаши», протяженностью в 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол. Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги «Жанаозен – гр. Туркменистана», протяженностью 165 км. ///nCa, 9 августа 2024 г.