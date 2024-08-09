6-я Консультативная Встреча Глав Государств Центральной Азии в Астане – Центральноазиатские страны наметили долгосрочные планы региональной кооперации

9 августа 2024 года в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась 6-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В работе саммита приняли участие:

Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев

Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров

Таджикистан – Президента Эмомали Рахмон

Туркменистан – Президент Сердар Бердымухамедов

Узбекистан – Президент Шавкат Мирзиёев

В расширенном формате 6-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в качестве почетных гостей приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе.

В повестку дня очередной встречи лидеров вошли вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ.

Главы государств поделились своим видением относительно реализации проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы.

По итогам 6-й Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии; Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040»; Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии «О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии».

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

1.Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;

2.План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.

В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций подписаны следующие документы:

1.Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;

2.Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;

3.Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

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После проведения расширенной части саммита состоялась торжественная церемония вручения Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Почетного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона.

«Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития», – подчеркнул в своем выступлении Мирзиёев.

Как результат скоординированной работы, в разы увеличились объемы товарооборота и инвестиций, реализуются масштабные проекты кооперации, создаются зоны приграничной торговли, цепочки добавленной стоимости, современная транспортная и энергетическая инфраструктура.

Отмечено, что благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. ///nCa, 9 августа 2024 г.