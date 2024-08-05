ПРООН обучает молодежь принципам устойчивого сельского хозяйства в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане, в рамках Странового компонента по Туркменистану регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии”, провела серию наставнических тренингов для молодежи по основам устойчивого сельского хозяйства. Тренинги, организованные с 22 по 30 июля 2024 года в Ахалском, Дашогузском и Марыйском велаятах Туркменистана, были направлены на оказание наставнической поддержки молодежи в пилотных регионах проекта, укрепление их устойчивости к современным вызовам и продвижение устойчивых сельскохозяйственных практик в Туркменистане.

Всеобъемлющая программа тренингов охватывала различные темы, включая передовые сельскохозяйственные практики, эффективное управление почвенными ресурсами, рациональное использование водных ресурсов, безопасность в сельском хозяйстве и цифровизацию в сельском хозяйстве. Участники также изучили пути развития в садоводстве и животноводстве, основы животноводства, а также планирование и управление фермерскими хозяйствами.

В ходе этих тренингов участники получили углубленные знания о лучших сельскохозяйственных практиках и устойчивых и инновационных подходах в сельском хозяйстве. Интерактивные упражнения и задания повысили осведомленность участников о роли молодежи в обеспечении мира и безопасности, а также о современных вызовах, с которыми они сталкиваются. Более того, участники совместно разработали бизнес-планы для получения альтернативных источников дохода в домашних хозяйствах, таких как производство войлока, агролесоводство, производство сушеных фруктов, консервирование и тепличное хозяйство.

“Тренинг был очень полезным. Я узнала много о рациональном использовании водных ресурсов, управлении почвами и использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве. Эти новые идеи помогут мне повысить урожайность на нашей семейной ферме,” – сказала Аманова Зулейха, участница из Байрамали.

Серия тренингов была проведена при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана. ///nCa, 5 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)