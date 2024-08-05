Fitch повысило рейтинг Туркменистана до “BB-“; Прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте (LTFC) с “В+” до “ВВ-“. Прогноз стабильный.

Ниже приводится краткое изложение комментария агентства Fitch:

Ключевые рейтинговые факторы

Повышение рейтинга отражает следующие ключевые факторы и их относительный вес:

Укрепление суверенного баланса: Исключительно устойчивый суверенный баланс Туркменистана продолжает улучшаться, и Fitch более чем уверено в том, что он сохранится. Правительство проявляет заметно большую дисциплину в расходовании средств, чем в предыдущие периоды высоких цен на энергоносители, и ожидается, что финансовое положение останется близким к сбалансированному до 2026 года. Fitch прогнозирует, что чистые иностранные активы государства (SNFA) увеличатся до 55,9% ВВП к концу 2024 года с 54,7% в 2023 году (и 45,1% в 2022 году), что является самым высоким показателем в аналогичной группе.

Чрезвычайно большие внешние резервы: Валютные резервы Туркменистана продолжают увеличиваться, и, по оценкам Fitch, их хватит на текущие внешние платежи почти на 55 месяцев (CXP) по сравнению со средним показателем “BB” в 4,5 месяца. Fitch прогнозирует замедление темпов роста чистых иностранных активов государства до 2026 года, что обусловлено сокращением профицита счета текущих операций до 1,4% ВВП в 2026 году с 5,3% в 2023 году на фоне снижения мировых цен на энергоносители. Fitch прогнозирует дальнейшее улучшение ситуации с внешней ликвидностью, при этом расходы на обслуживание внешнего долга сократятся до 6,9% от текущих внешних поступлений в 2025 году с 8,5% в 2023 году, что значительно ниже текущей медианы “BB” в 12,2%.

Сбалансированное финансовое положение: Fitch прогнозирует профицит государственного бюджета в размере 0,2% ВВП в 2024 году, что близко к среднему показателю в 0,4% в 2021-2023 годах. Это включает в себя значительный рост поступлений от налогов, не связанных с энергетикой (которые выросли на 9,1% в первом полугодии 2024 года), компенсирующий снижение доходов от природных ресурсов и увеличение капитальных вложений в связи с реализацией 2-й фазы строительства “умного” города Аркадаг. Fitch прогнозирует, что в 2026 году бюджетный баланс будет иметь небольшой дефицит в размере 0,5% ВВП, что частично отражает снижение цены на нефть (до 65 долларов США за баррель), которая является основной базовой ценой для туркменских газовых контрактов.

Очень низкий государственный долг: Общий государственный долг, по прогнозам, снизится до 2,9% ВВП к концу 2026 года с 3,8% в конце первого полугодия 2024 года (и с 10,6% в 2021 году, когда Туркменистану был присвоен первый рейтинг на уровне “В+”), что является самым низким показателем в аналогичной группе “ВВ” (медиана 53,1%). Fitch предполагает, что долг останется полностью номинированным в иностранной валюте, в соответствии со стратегией правительства, поскольку оно досрочно погасило весь непогашенный внутренний долг в 2022 году.

Значительный финансовый резерв: по прогнозам Fitch, объем Стабилизационного фонда Туркменистана (полностью деноминированного в местной валюте) к концу 2024 года составит около 32 млрд туркменских манатов (11% ВВП) по сравнению с 26,6 млрд туркменских манатов на конец 2022 года, около половины из которых составляют бюджетные депозиты в центральном банке.

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому действию/повышению рейтингов:

-Макроэкономика: улучшение надежности и последовательности экономической политики, что сократило бы макроэкономические искажения и повысило бы способность экономики абсорбировать шоки.

-Структурные факторы: улучшение стандартов управления, повышение доступности и надежности ключевых официальных экономических данных и/или деловой среды, которое, вероятно, подкреплялось бы политикой, направленной на открытие экономики.

-Государственные/внешние финансы: уверенность в том, что укрепление государственного и внешнего балансов будет носить устойчивый характер, о чем свидетельствовали бы, например, устойчиво высокие цены на экспорт основных углеводородов или повышение экспортного потенциала и/или повышение прозрачности фискальной политики и баланса госсектора.

С полным отчетом можно ознакомиться здесь: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-turkmenistan-to-bb-outlook-stable-02-08-2024 ///nCa, 5 августа 2024 г.