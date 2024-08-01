Вновь назначенный Посол США вручила верительные грамоты Президенту Туркменистана

В среду,31 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла США в Туркменистане Элизабет Руд.

В ходе встречи был констатирован плодотворный характер межгосударственного диалога, развивающегося в политико-дипломатической сфере. В данной связи отмечалось, что регулярные профильные ведомства двух стран поддерживают контакты по вопросам поддержания устойчивого развития, обеспечению безопасности, а также такому аспекту, как изменение климата.

При этом подчёркивалось, что Туркменистан, нейтральный статус которого дважды признан Организацией Объединённых Наций, проводит активную внешнюю политику, развивая плодотворное сотрудничество, нацеленное на упрочение мира и достижение ЦУР в региональном и глобальном измерении.

В контексте торгово-экономического сотрудничества был отмечен весомый вклад Делового совета «Туркменистан–США». На протяжении многих лет такие крупные американские компании, как «Boeing», «General Electric», «John Deere», «Case New Holland» осуществляют в Туркменистане важные совместные проекты. Вместе с тем подчёркивалось наличие больших перспектив и возможностей для наращивания взаимовыгодного экономического партнёрства.

Неотъемлемой составляющей туркмено-американских отношений также являются культурно-гуманитарные связи.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Посол Элизабет Руд выразили уверенность, что туркмено-американские отношения будут и впредь успешно развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.///nCa, 1 августа 2024 г.

Посол США в Туркменистане вручила копии верительных грамот Министру иностранных дел Туркменистана

31 июля 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане г-жой Элизабет Руд.

В ходе встречи Посол Элизабет Руд вручила копии своих верительных грамот Министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

Стороны подчеркнули традиционно дружественный характер двусторонних связей. Обсуждались отношения политико-дипломатического характера. Рассмотрены возможности наращивания партнерства в торгово-экономической сфере, а также вопросы реализации текущих и перспективных проектов по культурно-гуманитарной линии.

Министр иностранных дел Туркменистана пожелал Послу Элизабет Руд успехов на ответственном дипломатическом посту. ///МИД Туркменистана