Открыта регистрация на Инвестиционный форум Туркменистана TIF 2024

Открыта регистрация на Инвестиционный форум Туркменистана, который состоится 19-20 сентября 2024 года в Ашхабаде, в преддверии 33-й годовщины Независимости Туркменистана.

https://tif-turkmenistan.com/ru/registration

Форум организован Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана.

TIF 2024 призван стать ведущим международным мероприятием по привлечению инвестиций в экономику Туркменистана, обсуждению ключевых вопросов, связанных с реализацией новых инвестиционных проектов, и дальнейшему развитию международного сотрудничества. В форуме примут участие руководители компаний высшего уровня, эксперты и представители ведущих национальных и международных нефтегазовых, энергетических, строительных, транспортных и коммуникационных компаний. Крупнейшие мировые финансовые институты, банки, международные организации и исследовательские центры также будут представлены на TIF 2024.

Огромный ресурсный потенциал Туркменистана будет в центре внимания предстоящего форума, на котором высшее руководство государственных компаний представит широкие возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций в различные отрасли экономики Туркменистана.

На форуме будет рассмотрено несколько ключевых тем, включая роль цифровых технологий в устойчивом развитии, инициативы в области экологической устойчивости, укрепление инфраструктуры для экономической взаимосвязанности, диверсификацию сельского хозяйства, промышленного сектора и государственно-частного партнерства. Отдельные сессии будут посвящены экономике замкнутого цикла, “зеленой” экономике и улучшению транспортного сообщения. На полях форума состоится выставка, посвященная экономическим достижениям Туркменистана.

Всем делегатам, направляющимся в Ашхабад, будет оказана визовая поддержка.

Организационный комитет организует встречи с высшим руководством нефтегазового, банковского, финансового, химического, транспортного и энергетического секторов Туркменистана для обсуждения инвестиционных возможностей. ///Turkmen-Forum, 24 июля 2024 г.