Туркменские спортсмены прибыли в Париж на Олимпийские Игры

23 июля туркменские спортсмены прибыли в Париж, чтобы принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

В парижском аэропорту их встречали Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев, дипломаты Посольства, представители ассоциации дружбы Франция-Туркменистан, волонтёры оргкомитета Олимпийских игр, а также представители туркменской и французской молодёжи. Спортсменов тепло приветствовали хлебом и солью в соответствии с туркменскими традициями, а девушкам-атлетам сборной Туркменистана вручили букеты цветов.

Эта встреча была наполнена эмоциями и поддержкой, подчёркивающими важность их участия в этом мировом спортивном событии. Такой тёплый приём не только вдохновил спортсменов, но и укрепил их решимость добиться высоких результатов в своих дисциплинах. В состав олимпийской делегации вошли 19 человек.

Туркменские атлеты выступят в четырёх видах спорта: дзюдо, тяжёлой атлетике, плавании и лёгкой атлетике. Олимпийские игры проводятся раз в четыре года и собирают лучших атлетов со всего мира. Накануне отъезда в Париж в Олимпийском городке Ашхабада состоялась торжественная церемония проводов туркменских спортсменов на XXXIII летние Олимпийские игры. ///Посольство Туркменистана во Франции

Несколько фото с церемонии встречи туркменской команды: