News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменские спортсмены прибыли в Париж на Олимпийские Игры

Туркменские спортсмены прибыли в Париж на Олимпийские Игры

By

23 июля туркменские спортсмены прибыли в Париж, чтобы принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

В парижском аэропорту их встречали Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев, дипломаты Посольства, представители ассоциации дружбы Франция-Туркменистан, волонтёры оргкомитета Олимпийских игр, а также представители туркменской и французской молодёжи. Спортсменов тепло приветствовали хлебом и солью в соответствии с туркменскими традициями, а девушкам-атлетам сборной Туркменистана вручили букеты цветов.

Эта встреча была наполнена эмоциями и поддержкой, подчёркивающими важность их участия в этом мировом спортивном событии. Такой тёплый приём не только вдохновил спортсменов, но и укрепил их решимость добиться высоких результатов в своих дисциплинах. В состав олимпийской делегации вошли 19 человек.

Туркменские атлеты выступят в четырёх видах спорта: дзюдо, тяжёлой атлетике, плавании и лёгкой атлетике. Олимпийские игры проводятся раз в четыре года и собирают лучших атлетов со всего мира. Накануне отъезда в Париж в Олимпийском городке Ашхабада состоялась торжественная церемония проводов туркменских спортсменов на XXXIII летние Олимпийские игры. ///Посольство Туркменистана во Франции

Несколько фото с церемонии встречи туркменской команды:

 

 

Related posts:

  1. Пхенчхан-2018 – Зимние Олимпийские Игры в Южной Корее открываютв стране и Азии
  2. Туркменские томаты прибыли в Россию морским транспортом
  3. Туркменские помидоры и нефтехимпродукты прибыли в Кыргызстан
  4. Встреча в Великой степи: 5-е Всемирные игры кочевников в Астане
  5. Олимпийские комитеты Туркменистана и России наметили планы по сотрудничеству на ближайшую перспективу
  6. Посольство ОАЭ наградило дипломами состав туркменской сборной, участвовавшей в Специальных Олимпийских Играх в Абу-Даби
  7. Демонстрация искусства Дзюдо в Ашхабаде
  8. Сотрудники компании Bouygues и другие граждане ЕС и стран, не входящих в ЕС, эвакуированы из Туркменистана в Париж специальным рейсом компании Bouygues
  9. Туркменские автогонщики заняли призовые места на ралли Шелковый Путь-2023
  10. 5-е Всемирные игры кочевников на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan