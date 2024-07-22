Визит заместителя министра иностранных дел Туркменистана в Румынию

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов посетил Румынию. 18-19 июля он провел ряд встреч в Бухаресте. Основными темами обсуждений стали политическое, межпарламентское сотрудничество между двумя странами, вопросы взаимодействия в транспортных проектах и по линии образования.

Политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Румынии

18 июля 2024 года в Бухаресте состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Румынии. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, румынскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Ана Тинка.

Состоялся углублённый и заинтересованный диалог по всем ключевым направлениям двусторонней повестки дня, включая вопросы политико-дипломатического взаимодействия, торгово-экономического и культурно-образовательного партнерства. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Главы делегаций отметили важность поддержания регулярных контактов на высоком уровне, придающим значительный импульс двустороннему сотрудничеству.

Также было договорено о проведении следующего заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Бухаресте.

Ана Тинка выразила заинтересованность в продвижении межотраслевого сотрудничества между Румынией и Туркменистаном путем реализации конкретных проектов в области энергетики, транспорта, связи, образования и межличностных контактов.

В этом контексте госсекретарь Ана Тинка подчеркнула важность развития транспортного коридора Черное море-Каспийское море, инициативы, разработанной двумя государствами в сотрудничестве с Азербайджаном и Грузией.

Государственный секретарь выразила решительную поддержку Румынии в укреплении сотрудничества между Европейским Союзом и Туркменистаном во всех областях.

Встреча с министром иностранных дел Румынии

В тот же день состоялась встреча А.Гурбанова с Министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску. В ходе встречи стороны с удовлетворением констатировали весьма высокий уровень туркмено-румынского партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества и обменялись поздравлениями по случаю 32-летия установления дипломатических отношений, которое отмечается 21 июля.

Была отмечена важность Плана действий между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Румынии на 2024-2025 годы, которая была подписана Министрами иностранных дел двух стран в октябре 2023 года в Люксембурге.

В сентябре планируется подписание соглашения по коридору Каспийское море – Черное море

В Бухаресте А.Гурбанов встретился с государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Адрианом Георге Фогишем. В рамках обстоятельных переговоров собеседники рассмотрели вопросы выполнения ранее достигнутых договоренностей в контексте деятельности двусторонних рабочих групп в области транспорта, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества в транзитно-транспортной области, в том числе в рамках инициативы «Global Gateway».

Стороны подтвердили намерение подготовить к подписанию в 2024 году в Бухаресте проект четырехстороннего (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния) межправительственного Соглашения о создании международного транспортного маршрута «Каспийское море – Черное море».

В туркменском вузе начнут изучать румынский язык

19 июля 2024 года А.Гурбанов встретился с государственным секретарем Министерства национального образования Румынии Гигелем Параскив. В ходе встречи был отмечен образцовый уровень сотрудничества между двумя странами в сфере образования, также пути его дальнейшего развития, включая сотрудничество между вузами двух стран.

Румынской стороне была выражена признательность за предоставление туркменской молодежи квот для обучения в вузах Румынии.

Стороны также договорились изучить возможность открытия в 2025 году специальности «Румынский язык» в одном из вузов Туркменистана.

Межпарламентское сотрудничество

Вопросы дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества стали предметом обсуждения на встрече Гурбанова с Председателем межпарламентской группы дружбы «Румыния – Туркменистан» в Палате депутатов Парламента Румынии Кароли Колчаром.

В рамках переговоров стороны подтвердили важность продолжения практики организации взаимных визитов парламентариев двух стран, а также подчеркнули значимость деятельности Межпарламентской группы дружбы «Туркменистан – Румыния», которая действует с 2017 года.

Говоря о культурном сотрудничестве, румынская сторона выразила особую признательность за установку в Ашхабаде в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» памятника известному румынскому поэту Михаю Эминеску.

Встреча с туркменской молодежью

В ходе пребывания в Румынии А.Гурбанов также встретился с туркменской студенческой молодежью, обучающейся в вузах Румынии.///nCa, 22 июля 2024 г.