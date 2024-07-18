Заместитель министра иностранных дел Туркменистана посетил Словацкую Республику – Словакия желает активизировать политический и экономический диалог с Туркменистаном

16-17 июля 2024 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахмедом Гурбановым посетила Словацкую Республику для проведения политических консультаций и двусторонних встреч. Главной целью визита было укрепление двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита состоялись встречи А.Гурбанова с Государственным Секретарём Министерства иностранных дел Словакии Мареком Эштоком, Государственным Секретарём Министерства экономики Словакии Владимиром Шимоняком, Советником Президента по дипломатическим вопросам Яном Кубишем, Председателем комитета по иностранным делам Национального совета (Парламента) Словакии Марианом Кэри и Председателем Словацкой торгово-промышленной палаты Петером Михоком.

В политико-дипломатическом контексте была подчеркнута важность двусторонних регулярных встреч, включая контакты на Высоком уровне.

На международной арене обе стороны выразили признательность за взаимную поддержку инициатив своих стран и подтвердили готовность продолжать сотрудничество в рамках международных организаций, в первую очередь, ООН.

Также обсуждались вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества между Туркменистаном и Словацкой Республикой.

Стороны согласились развивать договорно-правовую базу между странами, особенно в экономической сфере. Было договорено о проведении очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2025 году в Братиславе.

В культурно-гуманитарной сфере были обсуждены вопросы организации студенческих обменов между двумя странами, а также проведение взаимных культурных мероприятий. ///МИД Туркменистана

Словакия желает активизировать политический и экономический диалог с Туркменистаном

Государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Марек Эшток обсудил конкретные направления двустороннего сотрудничества с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым. Словакия и Туркменистан работают над заключением межправительственного соглашения, направленного на укрепление экономической деятельности.

Как подчеркнул государственный секретарь МИД, помимо политической плоскости, необходимо сосредоточиться на поиске путей углубления экономического партнерства.

«Мы воспринимаем Туркменистан как страну стратегически важную в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотели бы поддержать и вновь оживить отсутствующий в последние годы политический и экономический диалог», – заявил М. Эшток.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проект межправительственного соглашения об экономическом сотрудничестве между двумя государствами. Его результатом станет выявление конкретных возможностей развития экономических отношений.

Туркменистан заинтересован в опыте Словакии в области управления водными ресурсами.

«Словакия готова предложить свои ноу-хау в этой области, в которой мы уже активно сотрудничаем с другими странами региона», – сообщил государственный секретарь.

Потенциал сотрудничества государства видят также в оборонной, пищевой, энергетической промышленности и в сфере туризма.

Партнеры обсудили на встрече поддержку образования и возможности расширения учебных стажировок туркменских студентов в словацких университетах с использованием стипендиальной программы для самых талантливых. В соответствии с намерениями правительства Словакии решить проблему доступности специалистов в объективно дефицитных профессиях, они обсудили также миграцию квалифицированных работников из-за рубежа, включая Туркменистан, на словацкий рынок труда. ///МИД Словакии

Экономические отношения с Туркменистаном могут быть укреплены

Словакия могла бы укрепить сотрудничество с Туркменистаном в области логистики, энергетики, химической промышленности и телекоммуникаций, заявили в среду в Словацкой торгово-промышленной палате (SOPK) по итогам встречи председателя палаты Петра Михока и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова.

“После краткой презентации основных экономических показателей стран обе стороны согласились с тем, что объем двусторонней торговли очень низок и что они хотели бы расширить сотрудничество не только на правительственном уровне, на уровне торгово-промышленных палат, но и между компаниями в частности”, – говорится в сообщении палаты. Была выражена заинтересованность в организации бизнес-миссии в Туркменистан в будущем или в приеме бизнес-делегации из Туркменистана в Словакии. ///TASR, 17 июля 2024 г.