АБР повысил прогноз экономического роста развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона на 2024 год

Азиатский банк развития (АБР) незначительно повысил прогноз экономического роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона на текущий год до 5% c 4,9%, прогнозировавшихся ранее, на фоне роста регионального экспорта, дополняющего устойчивый внутренний спрос. Прогноз роста на следующий год сохранен на уровне 4,9%.

Согласно опубликованному сегодня обновленному выпуску «Обзора развития Азии (ADO)», инфляция, как ожидается, замедлится до 2,9% в текущем году на фоне снижения мировых цен на продовольствие и продолжающегося воздействия повышенных процентных ставок.

После постпандемийного восстановления, обусловленного главным образом внутренним спросом, отмечается оживление экспорта, что способствует экономическому росту региона. Высокий мировой спрос на электронику, в частности на полупроводники, используемые в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта, стимулирует экспорт из ряда азиатских стран.

«В большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается более быстрый экономический рост по сравнению со второй половиной прошлого года», – говорит главный экономист АБР Альберт Парк. «Фундаментальные показатели региона остаются сильными, но политикам по-прежнему необходимо учитывать ряд рисков, которые могут повлиять на перспективы: от неопределенности, связанной с итогами выборов в ведущих экономиках, до решений по процентным ставкам и геополитической напряженности».

Хотя инфляция в регионе в целом замедляется до допандемического уровня, ценовое давление в ряде стран остается повышенным. Продовольственная инфляция остается высокой в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, отчасти из-за неблагоприятных погодных условий и ограничений на экспорт продовольствия в некоторых странах.

Прогноз роста для Китайской Народной Республики (КНР) – крупнейшей экономики региона, в текущем году сохранен на уровне 4,8%. Продолжающееся восстановление потребления услуг и более высокие, чем ожидалось, показатели экспорта и промышленной активности поддерживают этот рост, даже несмотря на то, что испытывающий трудности сектор недвижимости КНР еще не стабилизировался. Правительство приняло дополнительные меры в мае для поддержки рынка недвижимости.

Прогноз для Индии – самой быстрорастущей экономики региона, также остается неизменным на уровне 7% на 2024 финансовый год. Согласно прогнозам, промышленный сектор Индии будет расти быстрыми темпами благодаря обрабатывающей промышленности и высокому спросу в секторе строительства. Сельское хозяйство, как ожидается, восстановится на фоне прогнозов относительно муссонов, превышающих климатическую норму, в то время как инвестиционный спрос остается высоким, главным образом за счет государственных инвестиций.

Для Юго-Восточной Азии прогноз роста на текущий год сохранен на уровне 4,6% на фоне значительного улучшения как внутреннего, так и внешнего спроса. Прогноз на текущий год для стран Кавказа и Центральной Азии повышен до 4,5% с предыдущего прогноза в 4,3%, что частично объясняется более высокими, чем ожидалось, темпами роста экономики в Азербайджане и Кыргызской Республике. В Тихоокеанском регионе прогноз на 2024 год остается на уровне 3,3%, что связано с ростом туризма и расходов на инфраструктуру, а также с оживлением горнодобывающей деятельности в Папуа-Новой Гвинее.

АБР привержен цели достижения процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

Более подробная информация о ситуации на Кавказе и в Центральной Азии содержится в Обзоре развития Азии:

Прогноз роста на Кавказе и в Центральной Азии пересмотрен до 4,5% с 4,3% в 2024 году и 5,1% с 5,0% в 2025 году, что обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста в Азербайджане и Кыргызской Республике. Экономика Азербайджана выросла на 4,3% в январе–апреле 2024 года благодаря транспорту и строительству, а также государственным расходам. Темпы роста экономики Кыргызской Республики в первом квартале 2024 года, по оценкам, составили 8,8% благодаря высокому объему производства в сфере услуг и строительства, финансируемому за счет внутренних и иностранных инвестиций. Экономическая активность в других странах субрегиона была столь же высокой. В первом квартале 2024 года экономический рост в Армении составил 9,2%, что обусловлено ростом в обрабатывающей промышленности. Экономика Грузии выросла на 9,0% за первые 4 месяца 2024 года, поскольку высокий уровень кредитования способствовал как внутреннему потреблению, так и инвестициям. Отчасти благодаря резкому росту экспорта, включая продажи золота, в Таджикистане продолжился уверенный рост, составивший 8,2% в первом квартале 2024 года. Рост в Туркменистане обусловлен государственными инвестициями и чистым экспортом газа. Резкий рост инвестиций в основной капитал в Узбекистане привел к росту на 6,2% в первом квартале 2024 года.

Перспективы роста Казахстана, крупнейшей экономики субрегиона, остаются неизменными. В первом квартале 2024 года экономический рост составил 3,7%, в основном за счет строительства, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. В этом году строительство и обрабатывающая промышленность останутся основными движущими силами экономического роста. Государственная помощь пострадавшим и восстановление поврежденной инфраструктуры после сильнейших за последние 30 лет наводнений будут способствовать устойчивому росту строительства. Сводный индекс деловой активности Центрального банка показал рост деловой активности в мае 2024 года, чему способствовали позитивные настроения в деловых кругах, о чем свидетельствует индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности от S&P Global. Ожидается, что добыча полезных ископаемых внесет значительный вклад в среднесрочный рост Казахстана после завершения проекта расширения нефтяного месторождения Тенгиз во втором квартале 2025 года.

Прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы на Кавказе и в Центральной Азии пересмотрены в сторону понижения. Пересмотренный прогноз в основном отражает более низкие, чем ожидалось, уровни цен, наблюдаемые в Армении, Грузии и Кыргызской Республике. В Армении сильная местная валюта, помимо прочих факторов, привела к дефляции на 0,8% за первые 5 месяцев 2024 года, что существенно ниже уровня инфляции в 5,2% за аналогичный период 2023 года. На фоне укрепления национальной валюты инфляция в Грузии за первые 5 месяцев 2024 года также была ограничена 0,9%. В Кыргызской Республике инфляция снизилась до 4,6% в мае 2024 года, что в первую очередь отражает динамику цен на основные сырьевые товары, по сравнению с 11,3% годом ранее. Инфляционное давление также снижается в других странах субрегиона. В январе–мае 2024 года уровень инфляции в Казахстане замедлился до 9,0% по сравнению с 18,5% за аналогичный период 2023 года благодаря стабильному обменному курсу и относительно жесткой денежно-кредитной политике. За первые 4 месяца 2024 года инфляция в Таджикистане составила 3,8%. В Узбекистане инфляция замедлилась до 9,2% за первые 5 месяцев 2024 года с 11,4% годом ранее. ///АБР, 17 июля 2024 г.