В Венгрии прошли выставка и чемпионат уникальных Ахалтекинских лошадей

В минувшие выходные в Бабольне, Венгрия, прошли чемпионат Европы и конное шоу ахалтекинских скакунов, родиной которых является Туркменистан, сообщает Hungary Today.

Мероприятие было посвящено этой уникальной породе, которая считается предком многих популярных сегодня видов лошадей. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в своей вступительной речи подчеркнув, историческое значение ахалтекинцев, отметил, что порода находится под угрозой исчезновения в Венгрии.

Он заявил о приверженности правительства развитию конного спорта, в том числе поддержке конезаводчиков и подготовки молодых кадров.

Юзеф Ньеки, президент Венгерской ассоциации ахалтекинского коневодства, сообщил, что в чемпионате приняли участие 59 лошадей, как чистокровных, так и помесных, из 11 стран.

Судьи оценивали животных по их походке, галопу и свободным прыжкам, а также по навыкам передвижения и выездки.

Присутствие ахалтекинцев в венгерском коневодстве восходит к 19 веку. В 1970-х годах ахалтекинское коневодство возродилась с появлением трех жеребцов. С тех пор преданные своему делу заводчики постоянно увеличивают популяцию ахалтекинцев и улучшают ее генетическое разнообразие.

Эти лошади, известные своей мерцающей золотистой шерстью, возможно, послужили источником вдохновения для появления образа легендарных золотых скакунов в венгерском фольклоре. Их характерная шерсть почти прозрачная, создающая иллюзию «оптического волокна» и придающая завораживающий металлический блеск.

Ахалтекинские скакуны – это гордость туркменского народа и главная достопримечательность страны. Чистокровных скакунов разводят уже более пяти тысяч лет, и они считаются древнейшей из культурных пород. В Туркменистане – на исконной родине Ахалтекинцев – развитие коневодства признано делом государственного значения.///nCa, 16 июля 2024 г. (фото – соцсети Иштвана Надь)