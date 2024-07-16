В Ташкенте прошло заседание Делового совета Узбекистан-Туркменистан и открылась выставка «Сделано в Туркменистане»

15 июля в Ташкенте состоялось четвертое заседание Делового совета Туркменистан-Узбекистан, сообщает UzDaily.uz.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов, председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов и представители деловых кругов двух стран.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности и транспорта, текстильной промышленности, здравоохранения и фармацевтики, а также сельского хозяйства между Узбекистаном и Туркменистаном.

На повестку дня также были вынесены темы налаживания партнерства между представителями бизнеса двух стран путем обеспечения переговоров в формате «В2В».

Деловой совет Туркменистан-Узбекистан был создан в Ташкенте в апреле 2018 года и нацелен на углубление сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Туркменистана в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической, а также в различных отраслях экономики.

По итогам 2023 года объем торговли между Узбекистаном и Туркменистаном превысил $1 млрд, в том числе экспорт Узбекистана составил более $170 млн, а импорт – более $923 млн. Этот показатель в пять раз превышает объем торговли в 2017 году. В Узбекистане действуют 187 предприятий с участием туркменского капитала.

Национальная выставка туркменских товаров «Сделано в Туркменистане»

15 июля 2024 года в Ташкенте состоялось открытие национальной выставки туркменских товаров «Сделано в Туркменистане».

В церемонии открытия выставки приняли участие вице-премьер, курирующий торговый сектор Туркменистана Батыр Атдаев, Заместитель Премьер-министра Узбекистана Джамшид.Ходжаев, представители Торгово-промышленных палат двух стран, предприниматели, главы и представители дипломатических представительств, аккредитованных в Республике Узбекистан и представители СМИ.

Батыр Атдаев отметил, что Узбекистан является важным торгово-экономическим регионом для туркменских бизнесменов, а укрепление сотрудничества между бизнесменами стран, расположенных на торгово-развитом направлении Великого Шелкового пути, имеет большое значение во взаимовыгодном развитии.

Свои стенды на выставке демонстрируют 13 государственных учреждений и 60 туркменских предприятий и компаний. Здесь представлена такая продукция, как ковры, ювелирные и текстильные изделия, строительные товары, бытовая и промышленная химия, продукты питания и др.

На полях экспозиции проходят деловые встречи и переговоры. ///nCa, 16 июля 2024 г.