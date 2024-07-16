Туркменский Центр общественного здоровья и питания подтвердил высокий уровень лабораторных исследований

10 июля Центру общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана был вручён сертификат соответствия системы качества ТDS ISO 9001, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Данный сертификат подтверждает, что лабораторная работа, проводимая в Центре, соответствует требованиям системы качества TDS ISO 9001 по разделу «Система менеджмента качества», а проводимый здесь лабораторный контроль имеет высокое качество и показатели качества медицинского обслуживания отвечают современным требованиям.

ISO 9001 – это признанный во всём мире стандарт управления качеством. Его требования определяют порядок создания, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента качества.

Регулярные аудиты и проверки, предусмотренные стандартом ISO 9001, помогают организациям постоянно совершенствовать свои системы менеджмента качества, сохранять конкурентоспособность и добиваться успеха в долгосрочной перспективе.

Центр общественного здоровья и питания был создан в 2016 году. В 2019 году Центр и его референс-лаборатория отдела вирусологии получили от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) статус Национального центра по гриппу. В июне 2024 года данный статус референс-лабораторий был подтверждён.

В референс-лаборатории проведены исследования образцов, направленных Всемирной организацией здравоохранения для диагностики инфекционных заболеваний кори и краснухи, отмечен высокий уровень работы специалистов лаборатории.

В 2023 году отдел бактериологической лаборатории Центра принял участие в системе CAESAR (Система эпидемиологического надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам в странах Азии и Восточной Европы) по исследованиям «качества внешней оценки» и получил сертификат по результатам исследования.

Центра также проводит работу по выполнению «Меморандума о взаимопонимании между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по поддержке улучшения питания матери и ребёнка в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа путём создания и функционирования региональной платформы для наращивания потенциала и сотрудничества в области питания».

В рамках проекта FEEDCities при поддержке ВОЗ в Центре общественного здоровья и питания налажена работа по проведению лабораторных исследований по определению трансизомеров жирных кислот и соли в составе пищевых продуктов. В настоящее время продолжаются научно-исследовательские работы по данному вопросу. ///nCa, 16 июля 2024 г. (фото – Turkmenportal)