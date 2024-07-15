Учебные программы средних и высших учебных заведений Туркменистана пополнились новыми специальностями

С 15 июля по 26 августа в Туркменистане проходит вступительная кампания в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», абитуриентов нынешнего года ждут новые направления специализации, предусмотренные на этапах подготовки по программам специалиста, бакалавра и магистра.

В семи высших учебных заведениях открыты новые специальности:

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова:

Магистерская программа – «экономика и управление сельским хозяйством»

Магистерская программа – «зоотехния».

Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди:

Специальное образование «дефектология» – специалист и бакалавр

Педагогическое образование (китайский язык и литература, туркменский язык и литература) – специалист и бакалавр

педагогическое образование (персидский язык и литература, туркменский язык и литература) – специалист и бакалавр.

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт:

Стандартизация (специалист)

Метрология и сертификация (в промышленной отрасли) (специалист)

Сейсмология и сейсмостойкое строительство (специалист).

Туркменский государственный институт экономики и управления:

Международная торговля (бакалавр).

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций:

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (бакалавр)

Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов (бакалавр).

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана:

Магистерская программа «международный арбитраж и бизнес-право»

Туркменский государственный институт культуры:

Магистерская программа «культурология»

В общей сложности в семи вузах с предстоящего учебного года начнут готовить высококвалифицированные кадры по 12 новым направлениям подготовки, по четырём на каждом этапе обучения – специалиста, бакалавра и магистра.

Десять новых специальностей были добавлены в учебные расписания четырёх средних профессиональных учебных заведений:

Ашхабадская медицинская школа имени Индиры Ганди:

Радиология.

Дашогузская агропромышленная средняя профессиональная школа Туркменского сельскохозяйственного института:

экономика и организация производства

экономика и бухгалтерский учёт

цифровая экономика

землеустройство и кадастры

Байрамалийская агропромышленная средняя профессиональная школа Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова

Ветеринарная фармацевтика

Технология пищевых производств.

Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа Государственного концерна «Türkmengaz»: