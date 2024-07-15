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Учебные программы средних и высших учебных заведений Туркменистана пополнились новыми специальностями

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С 15 июля по 26 августа в Туркменистане проходит вступительная кампания в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», абитуриентов нынешнего года ждут новые направления специализации, предусмотренные на этапах подготовки по программам специалиста, бакалавра и магистра.

В семи высших учебных заведениях открыты новые специальности:

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова:

  • Магистерская программа – «экономика и управление сельским хозяйством»
  • Магистерская программа – «зоотехния».

Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди:

  • Специальное образование «дефектология» – специалист и бакалавр
  • Педагогическое образование (китайский язык и литература, туркменский язык и литература) – специалист и бакалавр
  • педагогическое образование (персидский язык и литература, туркменский язык и литература) – специалист и бакалавр.

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт:

  • Стандартизация (специалист)
  • Метрология и сертификация (в промышленной отрасли) (специалист)
  • Сейсмология и сейсмостойкое строительство (специалист).

Туркменский государственный институт экономики и управления:

  • Международная торговля (бакалавр).

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций:

  • Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (бакалавр)
  • Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов (бакалавр).

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана:

  • Магистерская программа «международный арбитраж и бизнес-право»

Туркменский государственный институт культуры:

  • Магистерская программа «культурология»

В общей сложности в семи вузах с предстоящего учебного года начнут готовить высококвалифицированные кадры по 12 новым направлениям подготовки, по четырём на каждом этапе обучения – специалиста, бакалавра и магистра.

Десять новых специальностей были добавлены в учебные расписания четырёх средних профессиональных учебных заведений:

Ашхабадская медицинская школа имени Индиры Ганди:

  • Радиология.

Дашогузская агропромышленная средняя профессиональная школа Туркменского сельскохозяйственного института:

  • экономика и организация производства
  • экономика и бухгалтерский учёт
  • цифровая экономика
  • землеустройство и кадастры

Байрамалийская агропромышленная средняя профессиональная школа Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова

  • Ветеринарная фармацевтика
  • Технология пищевых производств.

Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа Государственного концерна «Türkmengaz»:

  • Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
  • Измерительные приборы и автоматика
  • Сварочное производство. ///nCa, 15 июля 2024 г. 

 

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