Учебные программы средних и высших учебных заведений Туркменистана пополнились новыми специальностями

С 15 июля по 26 августа в Туркменистане проходит вступительная кампания в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», абитуриентов нынешнего года ждут новые направления специализации, предусмотренные на этапах подготовки по программам специалиста, бакалавра и магистра.
В семи высших учебных заведениях открыты новые специальности:
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова:
- Магистерская программа – «экономика и управление сельским хозяйством»
- Магистерская программа – «зоотехния».
Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди:
- Специальное образование «дефектология» – специалист и бакалавр
- Педагогическое образование (китайский язык и литература, туркменский язык и литература) – специалист и бакалавр
- педагогическое образование (персидский язык и литература, туркменский язык и литература) – специалист и бакалавр.
Туркменский государственный архитектурно-строительный институт:
- Стандартизация (специалист)
- Метрология и сертификация (в промышленной отрасли) (специалист)
- Сейсмология и сейсмостойкое строительство (специалист).
Туркменский государственный институт экономики и управления:
- Международная торговля (бакалавр).
Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций:
- Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (бакалавр)
- Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов (бакалавр).
Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана:
- Магистерская программа «международный арбитраж и бизнес-право»
Туркменский государственный институт культуры:
- Магистерская программа «культурология»
В общей сложности в семи вузах с предстоящего учебного года начнут готовить высококвалифицированные кадры по 12 новым направлениям подготовки, по четырём на каждом этапе обучения – специалиста, бакалавра и магистра.
Десять новых специальностей были добавлены в учебные расписания четырёх средних профессиональных учебных заведений:
Ашхабадская медицинская школа имени Индиры Ганди:
- Радиология.
Дашогузская агропромышленная средняя профессиональная школа Туркменского сельскохозяйственного института:
- экономика и организация производства
- экономика и бухгалтерский учёт
- цифровая экономика
- землеустройство и кадастры
Байрамалийская агропромышленная средняя профессиональная школа Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова
- Ветеринарная фармацевтика
- Технология пищевых производств.
Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа Государственного концерна «Türkmengaz»:
- Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
- Измерительные приборы и автоматика
- Сварочное производство. ///nCa, 15 июля 2024 г.