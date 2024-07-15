Министр горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана и посол Туркменистана обсудили проект ТАПИ

Посол Туркменистана Ходжа Овезов встретился в Кабуле с министром горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Хидаятуллах Бадри, сообщает афганское министерство горнорудной и нефтяной промышленности.

Цель встречи – обсуждение прогресса в реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также других вопросов сотрудничества.

Стороны рассмотрели технические и юридические аспекты проекта.

«К счастью, работа над этим проектом быстро продвигается, и мы заинтересованы в том, чтобы проект ТАПИ был начат как можно скорее», – отметил на встрече Бадри.

В заключение собеседники подчеркнули необходимость ускорения работы по реализации ТАПИ.

Ранее, посол Туркменистана встретился с министром иностранных дел Афганистана Амиром Хан Муттаки. Министр сообщил на встрече о том, что соответствующие ведомства Афганистана дорабатывают юридическую документацию по проекту и практическая работа по газопроводу будет начата в ближайшее время. ///nCa, 15 июля 2024 г.