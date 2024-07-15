День Демократии и Национального Единства Турции

Профессор, Доктор Фахреттин Алтун Глава Управления по связям при Администрации Президента Турции

В ночь на 15 июля 2016 года была предпринята коварная попытка государственного переворота с целью свержения демократически избранного правительства Турции. Попытка государственного переворота, осуществленная террористической организацией Фетуллахчи (ФЕТО), началась в Стамбуле с закрытия мостов и вывода танков на улицы.

Многие правительственные учреждения и организации, в том числе Великое Национальное собрание Турции, Президентский комплекс и Управление полиции провинции Анкара, подверглись бомбардировке. Вскоре стало ясно, что это был не единичный инцидент, а скоординированное нападение.

Ударные отряды ФЕТО организовали нападение с целью убийства нашего президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана. По призыву нашего президента, который транслировался по национальному телевидению, наш народ вышел на площади, чтобы защитить свою демократию. Миллионы наших сограждан сражались с террористической организацией, совершившей государственный переворот, в течение ночи.

Утром 16 июля заговорщики были схвачены. В общей сложности мы потеряли 252 мученика и 2740 ветеранов, как военных, так и гражданских. Барьером против заговорщиков стали такие герои, как мученик Омер Халисдемир, который ценой своей жизни сопротивлялся защите командования спецназа в ночь на 15 июля и нейтрализовал генерала, входившего в состав группы, возглавлявшей переворот. Нашим гражданам удалось нейтрализовать заговорщиков, которые пытались убить их на закрытом Босфорском мосту. Это один из исторических моментов, когда единство и решимость нашей нации подверглись испытанию.

С первых моментов попытки государственного переворота турецкое правительство предприняло действия по восстановлению порядка и привлечению виновных к ответственности. В ходе этого процесса заявления, сделанные нашим господином Президентом и государственными чиновниками, показали, что попытка государственного переворота была осуществлена вне контроля командования незаконной группой, проникшей в Вооруженные силы Турции.

Стало ясно, что за попыткой государственного переворота стояла ФЕТО. Выяснилось, что главарь организации, проживающий в США, совершил это предательское деяние вместе со своей параллельной структурой внутри государства.

Победа была отмечена как одно из самых почетных сопротивлений не только в Турции, но и в истории демократии во всем мире.

Турция, которая продолжает свою борьбу и сегодня, ожидает солидарности со стороны дружественных и союзных стран, особенно в вопросе возвращения главарей ФЕТО, бежавших за границу. Несмотря на то, что многие страны солидарны с поддержкой Турции в международном сообществе, реакция некоторых стран, являющихся нашими союзниками, на попытку государственного переворота была неадекватной.

То, как попытка государственного переворота освещалась в СМИ упомянутых стран, также далеко не удовлетворило Турцию. Международно ответственные западные СМИ попытались упростить то, что произошло в ночь на 15 июля. Они сообщили о кровавой попытке переворота, направленной против демократии в нашей стране, неудачной фразой как «конфликт между двумя сторонами».

После вероломной попытки государственного переворота 15 июля, несмотря на многочисленные попытки выдать главаря организации, расположенной в Пенсильвании, мы не получили положительного ответа от нашего союзника – США. Такое отношение, несмотря на существование угрозы нашей демократии, было для нас прискорбным.

Мы знаем, что ФЕТО продолжает действовать во многих регионах, включая страны-союзники. Мы продолжим борьбу во всех сферах против этой террористической организации, которая угрожает безопасности не только Турции, но и всех государств, в границах которых она существует.

Как страна, которая еще больше укрепила свои демократические институты после предательской попытки государственного переворота, наша борьба с террористической организацией, которая угрожает жизни наших граждан и независимости нашей страны, будет продолжаться во всех сферах.

Мы продолжим чтить память наших граждан, которые пожертвовали своими жизнями в ту кровавую ночь, защищая независимость и стабильность Турции. ///Посольство Турции в Туркменистане