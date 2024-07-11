Новые технологии способны извлекать чистую воду из воздуха – Центральная Азия может извлечь выгоду – Часть третья

nCa Report

В то время как Университет Халифы и Массачусетский технологический институт проделывают огромную работу по разработке технологий и методов извлечения воды из воздуха, стартап на Филиппинах придумал другой подход.

Для получения подробной информации мы обратимся к статье г-жи Лайзы Агут, которую она написала для PNA (Филиппинского информационного агентства). Статья под названием “Стартап из Бенгета улавливает туман, чтобы помочь решить проблему нехватки воды” была опубликована 12 апреля 2024 года.

Ниже приводим содержание статьи:

ГОРОД БАГИО. В условиях частой нехватки воды, усугубленной явлением Эль–Ниньо, в Атоке, Бенге, опробована технология, которая поможет исправить ситуацию и избежать потерь.

Проект по улавливанию тумана и сбору воды от компании-стартапа FarmConnect считается одним из решений для обеспечения стабильного водоснабжения, особенно в высокогорных районах.

Технология помогает собирать от 20 до 25 литров воды, образующейся из утреннего тумана.

«Сборка установки займет всего около пяти часов. Это недорого, и с помощью нашего архитектора и инженера мы смогли придать туманоуловителю прочные характеристики, которые могут противостоять сильному ветру, ураганам и другим последствиям изменения климата», – сказал в интервью Мигель Меркадо, руководитель проекта и тренер по управлению программами.

Ссылка на статью Лизы Агут в PNA

https://www.pna.gov.ph/articles/1222490

Туманоуловитель изготовлен из стальной конструкции, похожей на строительные леса, высотой 6,25 метра (около 20 футов) и установлен на участке площадью 38 квадратных метров.

Он обернут нейлоновой сеткой, которая позволяет улавливать туман, стекающий на дно, где производится сбор.

Температура в Атоке колеблется от нуля до 24 градусов по Цельсию, в зависимости от времени года.

В Бенгете, Ифугао и горной провинции производится 85 процентов овощей, таких как картофель, морковь и капуста.

“Первоначально мы внедрили эту технологию на ферме Хейтс, но мы намерены распространить ее на соседние районы и даже на равнинный Аток, но мы будем использовать другую технологию”, – сказал Меркадо.

“Нехватка воды и нормированное водоснабжение являются основными причинами, по которым мы не можем обеспечить надлежащее орошение наших сельскохозяйственных культур, бороться с потерями урожая из-за ночных заморозков и даже просто поддерживать местный туризм”, – сказал он.

Проект также будет вовлекать несельскохозяйственные отрасли в развитие устойчивых фермерских сообществ и поддержку решений текущих социальных и экологических проблем на низовом уровне.

Аида Пагтан, глава Региональной информационной службы сельского хозяйства и рыболовства, заявила в интервью, что аналогичная инновация была введена Университетом Сент-Луиса на горе Санто-Томас в Тубе, но потерпела неудачу.

“Это не сработало, потому что туман просто окутывает местность, препятствуя сбору воды. Мы надеемся, что в Атоке это сработает, потому что это выгодно для ферм и людей”, – сказала она.

Мэр Атока Франклин Смит в телефонном интервью сообщил, что инновации полезны, но необходимо провести оценку, чтобы увидеть результат.

“Мы можем представить ее фермерам, если установка будет функциональной”, – сказал он.

Мэр сказал, что они профинансировали аналогичные проекты в деревнях Паоай и Каттубонг, расположенных на самой возвышенности в провинции, но они еще находятся в стадии изучения.

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Центральная Азия проводит значительную работу в области водосберегающих технологий, одновременно подчеркивая необходимость экономии воды.

Было бы полезно собрать информацию обо всех новых технологиях и методах извлечения воды из воздуха. Обобщение знаний, безусловно, будет постоянной работой, поскольку новые разработки появляются почти ежедневно.

Наряду с этим, необходимо было бы определить, что лучше всего подходит для климата и условий Центральной Азии. Для этого необходим двусторонний подход: с одной стороны, целесообразно наладить тесное сотрудничество между исследовательскими институтами Центральной Азии с исследовательскими институтами других стран, которые занимаются подобной работой. Для реализации успешных решений потребуется государственно-частное партнерство. /// nCa, 11 июля 2024 г. [конец]