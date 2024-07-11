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Казахстан приглашает туркменских экспортеров и представителей бизнеса на Транспортный Форум «Север-Юг»

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 Экспортеры и представители бизнеса из Туркменистана приглашаются на Транспортный Торгово-Экспортный Форум «Север-Юг», который состоится 19-20 июля 2024 года в г. Актау под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан С.М. Жумангарина.   

Организатором мероприятия выступит Министерство транспорта Республики Казахстан.   

 В мероприятии примут участие представители государственных органов и квазигосударственных организаций, деловые круги, железнодорожные администрации, производители, экспортеры, транспортно-логистические компании и отдельные компании из стран ЭСКАТО ООН и ОЭС, Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларусь, Индии, Ирана, Омана, Пакистана, России, Сирии, Туркменистана и ОАЭ.  

Форум послужит площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития железнодорожных и автомобильных дорог, а также портов с участием основных игроков транспортного коридора “Север-Юг”.  

Отдельное внимание будет уделено развитию экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции.  

Для участия в Форуме свяжитесь по номеру : +99362 948 560 ///nCa, 11 июля 2024 г.

 

 

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