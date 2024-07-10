Туркменские специалисты ознакомились с опытом Республики Беларусь в области противодействия торговле людьми

Ашхабад, 9 июля 2024 года. Делегация Туркменистана в составе представителей межведомственной рабочей группы по разработке и выполнению Национальных планов действий по противодействию торговле людьми посетила Республику Беларусь с 26 июня по 2 июля 2024 года для ознакомления с опытом работы Белорусских коллег в сфере противодействия торговле людьми в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) в Туркменистане «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин».

В ходе визита делегация Туркменистана провела встречи с представителями Департамента по гражданству и миграции и Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также ознакомилась с деятельностью Международного учебного центра Академии МВД Республики Беларусь, Центра безопасности жизнедеятельности МЧС Республики Беларусь, работой «горячей линии» на базе национальной неправительственной организации «Клуб деловых женщин» г. Бреста и Реабилитационного центра Международной организации по миграции в г. Минск для пострадавших от торговли людьми и деятельностью Пограничной службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь по идентификации жертв торговли людьми на стадии въезда и выезда из страны в национальном аэропорту г. Минск.

Особое внимание в ходе встреч было уделено вопросу имплементации Национального механизма идентификации и перенаправления жертв торговли людьми. Вниманию делегации Туркменистана были представлены практические аспекты работы правоохранительных органов, социальных и неправительственных организаций в рамках Национального механизма идентификации и перенаправления жертв торговли людьми, включая профилактику, выявление, пресечение и расследование случаев торговли людьми, многие из которых уже совершаются в киберпространстве.

Отдельной темой презентаций стала система социальной защиты и программы по социальной поддержке, реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми, включая детей, несовершеннолетних и женщин. В этой связи белорусские коллеги рассказали о работе государственных реабилитационных центров и кризисных комнат, оказывающих поддержку всем попавшим в трудную жизненную ситуацию, включая жертв домашнего насилия и торговли людьми. Представители делегации Туркменистана также были ознакомлены с системой обучения и повышения квалификации специалистов государственных реабилитационных центров и служб занятости населения, включая по теме идентификации и перенаправления жертв торговли людьми.

По словам членов делегации Туркменистана, опыт Республики Беларусь в противодействии торговле людьми будет учтен при реализации нового Национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми, работа над которым в настоящее время завершается при поддержке МОМ в Туркменистане.

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Проект МОМ «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин» финансируется Фондом развития МОМ. В рамках этого проекта МОМ предоставила рекомендации соответствующим национальным заинтересованным сторонам по совершенствованию правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками, которые непосредственно относятся к таким сферам как криминализация торговли людьми и связанных с ней преступлений, расследование и уголовное преследование, идентификация жертв, статус и доступ к службам поддержки, а также предотвращение торговли людьми посредством безопасной миграции, расширение социально-экономических прав и возможностей женщин и молодежи. Проект также поддерживает разработку нового Национального плана действий Туркменистана по ПТЛ, включающего конкретные мероприятия, направленные на расширение прав и возможностей женщин и молодежи в ответ на возникающие тенденции и вызовы в борьбе с торговлей людьми.

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Международная организация по миграции работает в Туркменистане с 1997 года. МОМ является одним из ключевых партнеров Туркменистана в работе по противодействию торговле людьми. Два предыдущих Национальных плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми (2016-2018 гг., 2020-2022 гг.) были разработаны и имплементированы при содействии МОМ в Туркменистане. ///nCa, 10 июля 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ в Туркменистане)