Результаты сотрудничества Туркменистана с международными организациями в области охраны дикой природы

Каррыева Ш.Б., независимый эксперт, руководитель проекта Центра сохранения больших ландшафтов (CLLC) и Conservation X Lab

1 июля 2024 г. в Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана (МООСТ) состоялась встреча д-ра Татьяны Розен, директора Центрально-азиатской программы международной организации Conservation X Labs (CXL, США), эксперта Международного союза охраны природы (МСОП) по диким кошкам, с руководством и представителями Министерства и национальными экспертами проекта CEPF/CLLC.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках 2-ой фазы проекта «Усиление трансграничного сотрудничества в горах Кугитанга: связанность, потенциал и кошки», осуществляемого в рамках Меморандума о Взаимопонимании, заключенного между Министерством и Центром сохранения больших ландшафтов (“CLLC”). Вторая фаза проекта также осуществляется при финансировании Фонда партнерства по критическим экосистемам (CEPF). Целью проекта является содействие сохранению биологического разнообразия Кугитангского горного хребта, усилению научно-технического потенциала заповедника, усовершенствованию охранных мероприятий с применений новых передовых электронных технологий SMART в соответствии с продвижением в стране цифровой экономики. Международные эксперты-экологи оказывают поддержку в проведении совместных сезонных учетов копытных и других представителей дикой фауны, а также в подготовке транснационального номинационного досье «Горная экосистема Койтендаг» для повторной подачи в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО путем сотрудничества с Сурханским государственным природным заповедником Узбекистана.

Заместитель министра Жумашов Н.А. вручает новое 4-ое издание Красной книги Туркменистана г-же Розен Татьяне.

На встрече было отмечено, что инспектора Койтендагского заповедника осуществляют регулярный SMART-мониторинг/инспектирование территорий; все данные обрабатываются, анализируются и передаются в Министерство для принятия соответствующих мер по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства. SMART – это инструмент пространственного мониторинга и отчетности, он впервые начал применяться сотрудниками Койтендагского заповедника с 2022 г. и успешно внедряется в другие природоохранные учреждения страны.

Также был обсужден вопрос реализации региональной Программы «Основные коридоры для кошачьих Центральной Азии», стартовавшей в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане. Программа основывается на содействии национальным усилиям по сохранению снежного барса и переднеазиатского леопарда в странах ЦА. В рамках Программы, финансируемой Conservation X Labs и National Geographic Society, проводятся совместные исследования, мониторинг и меры, направленные на сохранение переднеазиатского леопарда и его добычи (безоарового козла, уриала) на Балханском хребте и плато Устюрт. Благодаря поддержки CXL было предоставлено дополнительное полевое оборудование для сотрудников Управления охраны окружающей среды Балканского велаята, а также для других заповедников страны. Собраны данные, подтверждающие местообитания леопарда в этой горной экосистеме.

В Туркменистане обитают следующие виды диких кошек: переднеазиатский леопард, рысь, манул, каракал, камышовый кот, барханный кот и степная кошка, многие из которых являются «краснокнижными» и нуждаются в особой охране. Они населяют высокие горные хребты, предгорья и умеренные пустыни нашей страны, как и на охраняемых природных территориях, так и за их пределами.

Так, эксперты Туркменистана и других стран ареала переднеазиатского леопарда разработали Региональную стратегию по сохранению переднеазиатского леопарда, которая была официально принята на 14-ой Сессии Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, которая проходила в Самарканде в феврале 2024 г. Стратегия предоставляет исключительные возможности для улучшения сохранения леопарда путем создания новых охраняемых территорий, экологических коридоров и реализации мер по сокращению конфликтов между человеком и леопардом по всему его ареалу.

Было отмечено, что вопрос подписания Меморандума о Взаимопонимании с международной организацией CXL в данное время находится в процессе согласования. Организация Conservation X Labs применяет новейшие технологии и инновации для поиска и разработки решений по устранению основных факторов вымирания видов дикой природы. CXL разрабатывает новые решения для улучшения сохранения биоразнообразия благодаря сочетанию собственных знаний и опыта в разработке технологий, а также партнерских отношений с ведущими научно-исследовательскими институтами в области науки, технологий и инженерии.

Меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества для защиты биоразнообразия, в частности, с целью улучшения охраняемого статуса переднеазиатских леопардов и других диких кошек в Туркменистане. В будущем организация CXL будет также оказывать содействие в поиске потенциальных партнеров и доноров для реализации программ, соответствующих целям и задачам обеих Сторон Меморандума.

На встрече был обсужден вопрос о целесообразности участия Туркменистана в новой региональной программе CXL «Обеспечение безопасности очагов дикой природы в Центральной Азии с помощью технологий и трансграничного сотрудничества”, направленной на защиту переднеазиатского леопарда и его добычи. Эта программа стартует осенью 2024 г., которая позволит проводить совместный научный мониторинг, усилить существующий потенциал и приобрести дополнительное оборудование, что укрепит системы охраны Управления охраны окружающей среды Балканского велаята и других заповедников, а также поддержать усилия по организации в Туркменистане нового Балханского заповедника, создание которого включено в Национальную лесную программу.

Перед сотрудниками Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, экспертами и учеными стоит большая задача об организации нового природного заповедника для охраны этой уникальной горной экосистемы. Эта программа будет способствовать восстановлению и сохранению джейрана, безоарового козла, уриала, а также переднеазиатского леопарда, который был зафиксирован на фотоловушках, установленных на плато Устюрт в Казахстане, прошедший коридор Балхан-Гарабогазгол-Устюрт. Защита коридора означает помощь в поддержании экологической связности для леопардов и их добычи между Туркменистаном и Казахстаном, которая является одним из мандатов Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, к которой Туркменистан присоединился 22 августа 2020 г.

Для празднования Международного дня рейнджеров/инспекторов, повсеместно отмечаемого 31 июля, а также для стимулирования работы инспекторов и привлечения внимания общественности к природоохранной деятельности, во время встречи было принято решение торжественно провести в Туркменистане этот день и наградить особо отличившихся инспекторов ценными подарками. ///nCa, 10 июля 2024 г.

