Комментарий TDH: Укрепляется энергетический потенциал Туркменистана

Сегодня в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства программные реформы по развитию топливно-энергетического комплекса Туркменистана, инициированные Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом, успешно воплощаются в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Недавно благодаря проведённым буровым работам на соответствующей скважине самой крупной газовой кладовой страны «Galkynyş» получен промышленно значимый газовый поток. Это наглядный результат последовательной целевой работы по выводу родной Отчизны в ряд ведущих энергодержав планеты.

Как отмечает Президент Сердар Бердымухамедов, перед ТЭК стоят грандиозные цели, и здесь большое значение придаётся поисково-разведочным работам по выявлению новых богатых месторождений, увеличению объёмов добычи и переработки углеводородов, диверсификации маршрутов поставки туркменских энергоресурсов на профильные рынки мира. Это касается также использования инноваций в нефтегазовом производстве, бурения и капитального ремонта скважин, в том числе за счёт привлечения специализированных иностранных компаний и инвестиций.

В настоящее время весь цикл производственного процесса в газовой сфере проводится с применением передовых технологических разработок, таких как выявление новых месторождений с последующей разведкой и сдачей в эксплуатацию, транспортировка и хранение углеводородного сырья, подача потребителям.

Вместе с тем в числе ключевых задач в этой области – формирование инновационного производства по переработке углеводородного сырья, повышение экспортного потенциала ТЭК за счёт диверсификации. Сюда же входят промышленное освоение новых месторождений, создание разветвлённой сети трубопроводов для транспортировки энергоресурсов, масштабирование использования цифровых технологий при геологоразведке, в том числе методов

3D- и 4D-моделирования.

Туркменистан входит в число лидеров по запасам природного газа и имеет выгодное географическое расположение, что вкупе с кардинальной технологической модернизацией профильной инфраструктуры создаёт все предпосылки для расширения взаимовыгодного партнёрства в топливно-энергетической области со всеми заинтересованными сторонами.

Очередным конструктивным шагом в реализации энергетической стратегии нашей страны стал газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, прокладка которого продолжается. Одним из ключевых направлений указанной стратегии также является усовершенствование и наращивание потенциала ТЭК, формирование новой системы поставок энергоресурсов на мировой рынок с ориентиром на перспективу.

Реализация крупных инвестиционных проектов в этой сфере не просто продиктована экономическими интересами, но и призвана укрепить региональную и глобальную безопасность, повысить благосостояние населения.

Таким образом, выявление газового потока – наглядное свидетельство успешного выполнения под руководством Президента Сердара Бердымухамедова стратегии по укреплению позиции отечественного ТЭК на мировом рынке и реализации инфраструктурных проектов. ///TDH, 9 июля

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В июне нефтегазовый комплекс Туркменистана сообщал, что буровое управление Государственного Концерна «Туркменгаз» провело буровые операции на месторождении Галкыныш на глубину 4461 метр. Промышленный поток газа получен из пластов между 4461 и 4350 метрами. По подсчетам экспертов, ежесуточный дебит эксплуатационной скважины составляет более двух миллионов кубометров природного газа. ///nCa, 10 июля 2024 г.