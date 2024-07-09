В Красную Книгу Туркменистана внесено 109 видов растений

В начале июня текущего года в Туркменистане вышло в свет четвертое издание Красной Книги. Издание стало результатом кропотливой работы учёных биологов – зоологов и ботаников, экологов, продолжавшейся несколько последних лет. Об этом в своей статье в газете «Нейтральный Туркменистан» пишет кандидат биологических наук Галина Власенко, старший научный сотрудник Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана.

В Книгу внесены 109 видов растений, нуждающихся в защите, в том числе 15 деревьев и кустарников.

Всего же на территории Туркменистана произрастает более 2500 видов растений, в том числе около 700 – в Каракумах.

Среди внесенных видов присутствуют эндемики, то есть виды, произрастающие только в пределах ограниченного ареала. Три таких вида встречаются на территории Капланкырского государственного природного заповедника Министерства охраны окружающей среды Туркменистана. Это солянка хивинская, мягкоплодник критмолистный и песчаная акация Эйхвальда.

Подготовку четвёртого издания сопровождала серия исследований ареалов произрастания и состояния популяций видов, многочисленные совещания и дискуссии двух биологических комиссий, которые работали обособленно по животному и растительному миру.

В ботаническую половину нового издания внесены 23 оригинальных вида растений. В «красном» списке – можжевельник туркменский (арча) – вечнозелёный древесный долгожитель горной местности.

Учёные решили, что в защите также нуждаются валериана снеголюбивая, груша Регеля, ирис Нарбута, тюльпаны – блестящий, гиссарский и туркестанский, эремурус Альберта, лук Ошанина, офрис оводоносный и другие.

В Красную книгу в последний момент была внесена мушмула германская, несколько единиц которой были обнаружены в 2021 году. До этого момента учёные считали растение выпавшим из состава флоры Туркменистана.

Красная книга – документ временного действия, поскольку условия обитания животных и растений постоянно меняются.

С годами по мере уточнения и выяснения современной картины одни виды и подвиды исчезают со страниц Красной книги, другие – вносятся.

Первое издание Красной Книги в Туркменистане появилось в 1985 году, второе в 1999 году, и третье – в 2011 году. ///nCa, 9 июля 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)