“Türkmen Senagat”: Лидер в производстве полиэтиленовых труб в Туркменистане

Компания «Türkmen Senagat» за шесть лет своего существования смогло обрести статус крупнейшего в стране производителя полиэтиленовых труб. Заводы предприятия расположены в промышленной зоне в городе Анау, административном центре Ахалского велаята.

Заводы компании рассчитаны на производство более 250 тонн готовой продукции в сутки. Ассортимент выпускаемой продукции включает – гладкие трубы, используемые при транспортировке воды и бытового газа, гофрированные трубы для дренирования вод и канализации, трубы для систем капельного орошения.

Предприятия образуют производственный комплекс площадью 8 тыс. м2. Кроме того, здесь расположены площадки для складирования, которые занимают территорию более чем 10 тыс. м2.

Все трубы здесь изготавливаются только из полиэтилена, производимого в Туркменистане. Сырье для заводов в виде гранул поставляется из Киянлынского завода полимеров (Балканский велаят).

ХО «Türkmen Senagat» полностью удовлетворяет внутренний спрос на различные диаметры труб. Недавно инженеры компании смонтировали новые производственные линии, позволяющие изготавливать все виды продукции диаметром от 16 до 1200 мм.

Качественное сырьё, поставляемое из Балканского велаята, позволяет выпускать прочные трубы сроком службы до полувека, благодаря чему компания может конкурировать со своими иностранными партнёрами. Ещё одно преимущество, которым обладают трубы, заключается в их способности удлиняться почти в пять раз в случае оползней.

Туркменские полиэтиленовые трубы реализуются не только внутри страны, но и экспортируются в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию.

Трубы из Туркменистана пользуются большим спросом в Казахстане. В скором времени туда отправится очередная партия туркменской продукции, которая устойчива к казахстанским холодам, а также применима в самых разных сферах. Речь может идти о коммунальном, сельском, морском хозяйствах, о работе рыбных ферм, системах сброса и очистки сточных вод, дренажных системах и магистральных линиях пожарной безопасности.

О перспективах дальнейшей работы компании рассказал ассистент директора ХО «Türkmen Senagat» Джалай Джалаев: «Сейчас ведутся работы по монтажу современного оборудования по производству двухслойных гофрированных труб диаметром от 315 до 800 мм. В числе других векторов развития – усиление производственных мощностей, что сопряжено не только с увеличением заказов со стороны стран Центральной Азии, но и со стороны национальных застройщиков».

Представитель компании также отметил наличие роста конкуренции на внутреннем рынке страны, что связано с появлением новых производителей.

В настоящее время компания работает над несколькими актуальными проектами в области водосточных труб и сельского хозяйства. В связи с этим «Turkmen Senagat» ведет консультации с ведущими профильными специалистами из Китая, Турции и Германии.

Помощь в развитии бизнеса “Turkmen Senagat” оказывают китайские компании, которые помогают налаживать на заводах новые производственные линии и обучают местный персонал способам эффективной эксплуатации новейшего оборудования.

Трансформации агропромышленного комплекса в стране актуализирует разработку и выпуск новых видов продукции. Так, в ближайшее время предприятие совместно с зарубежными партнерами начнет монтаж производственной линии по выпуску геомембран, используемых в качестве изоляционного материала при сооружении различных водоёмов и фундаментов. ///nCa, 9 июля 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)