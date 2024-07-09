Новые технологии способны извлекать чистую воду из воздуха – Центральная Азия может извлечь выгоду – Часть первая

nCa Report

Появляются технологии, позволяющие извлекать воду из воздуха. Существует несколько новых методов, которые успешно прошли экспериментальную стадию.

Например, Университет Халифы в ОАЭ разработал генераторы воды на солнечных батареях, которые предлагают устойчивое решение проблемы нехватки осадков на Ближнем Востоке.

В статье под названием “Извлечение воды из воздуха пустыни больше не мираж”, опубликованной в National News 22 марта 2024 года, Марва Хассан описывает эту технологию.

Технология, работающая на солнечных батареях, эффективно извлекает водяной пар из воздуха, что обещает значительное снижение затрат и степени воздействия на окружающую среду по сравнению с традиционными методами добычи воды.

“Эти генераторы, способные производить до 5000 литров воды в день, представляют собой шаг на пути к устойчивой водной безопасности, что согласуется с глобальными усилиями по поиску экологически чистых и эффективных решений для водоснабжения”, – пишет Марва Хассан.

Она осмотрела проектную площадку в кампусе Сас-аль-Наси Университета Халифы и побеседовала с руководителем проекта, профессором Сэмюэлем Мао.

Он рассказал, что университет находится в процессе подготовки заявки на патент на свою уникальную технологию получения воды.

Здесь мы приводим цитату из статьи Марвы Хассан:

Профессор Мао, профессор-практик в области машиностроения и старший директор Института Масдар, рассказал, что исследователи ищут способы снизить стоимость внедрения технологии, но есть все основания для оптимизма.

Генераторы атмосферной воды, которые позволяют собирать влагу из воздуха, используются во всем мире, но требуют наличия источника энергии, что сводит на нет некоторые из стоящих за ними целей устойчивого развития.

Решение Университета Халифы заключалось в использовании солнечных панелей для питания установок, что позволило создать решение с нулевыми выбросами, которое можно было бы использовать, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где много солнца.

“Технология предполагает использование солнечной энергии для извлечения водяного пара из воздуха путем охлаждения воздуха ниже точки росы”, – пояснил профессор Мао.

Он сказал, что небольшая реализация этой концепции в Университете Халифы позволяет производить около 50 литров воды в день, но более крупные проекты могут производить до 5000 литров воды в день без загрязнения окружающей среды и отходов, связанных с традиционными процессами опреснения.

“Вода вырабатывается до тех пор, пока в воздухе есть солнечный свет и влага, и система не требует электроэнергии из сети”, – отметил профессор Мао.

Поиск устойчивых решений в области водоснабжения привел к появлению различных инновационных подходов по всему миру.

Там компания Manhat, стартап из ОАЭ, планирует построить плавучие фермы с использованием запатентованной технологии для получения пресной воды из океана без использования электричества.

«Мы хотим вывести эту технологию на рынок как можно скорее», – говорит доктор Саид Альхазраджи, основатель Manhat.

Последние наработки продемонстрировали, что сбор воды непосредственно из воздуха не только возможен, но и становится все более эффективным даже в самых засушливых условиях.

Британские исследователи разработали систему “Solar2Water”, которая превосходит обычные установки, производя в два раза больше воды, независимо от уровня влажности окружающей среды.

Эта технология работает с поразительной эффективностью, используя солнечную энергию для производства чистой воды устойчивым и экологичным способом.

Исследователи из Массачусетского технологического института добились значительного прогресса в разработке системы, работающей на солнечной энергии, способной извлекать питьевую воду из воздуха с влажностью всего 20%.

Этот прорыв достигнут благодаря двухступенчатой конструкции, в которой используется цеолит, широко доступный адсорбирующий материал, позволяющий значительно увеличить производительность системы.

Полевые испытания, проведенные в засушливых условиях Темпе, штат Аризона, подтвердили потенциал системы, что стало существенным шагом на пути к обеспечению устойчивого водоснабжения отдаленных регионов с дефицитом воды.

Ссылка на статью Марвы Хассан в газете The National

https://www.thenationalnews.com/future/technology/2024/03/22/drawing-water-from-desert-air-no-longer-a-mirage/

В недавней статье, опубликованной в журнале Applied Physics Reviews, издающемся AIP, подробно описывается еще одно новшество исследователей из Шанхайского университета Цзяо Тун: система сбора атмосферной воды на солнечных батареях (AWH), способная забирать воду из воздуха.

В этой новой технологии используются специальные гели, которые могут очень эффективно впитывать и выделять воду из воздуха. Эти гели изготовлены из смеси материалов, которые, взаимодействуя, притягивают воду из окружающей среды.

Первый автор исследования доктор Сян Чэнцзе (Xiang Chengjie) рассказал The National, что среди всех материалов, которые поглощают влагу, гигроскопичны или притягивают воду, соль считается одним из наиболее эффективных средств для впитывания воды.

Соль способна улавливать большое количество воды из воздуха, даже если он не очень влажный.

Несмотря на высокую стоимость, эта технология обещает конкурентоспособные решения для питьевой воды и значительный потенциал для регионов, испытывающих нехватку воды.

“Хотя пока невозможно решить проблему недорогостоящего водопользования в регионах с дефицитом воды, мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на эту технологию”, – считает доктор Сян. /// nCa, 9 июля 2024 г. [продолжение следует]