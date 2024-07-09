Международный учебный курс по лечению туберкулеза наращивает потенциал специалистов из Туркменистана

В качестве важного шага в области борьбы с туберкулезом (ТБ) и улучшения ухода за пациентами Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Агентство США по международному развитию (USAID) провели пятидневный международный учебный курс «Лечение ТБ, РУ-ТБ и ТБ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальными руководствами». На учебном курсе приняли участие специалисты-фтизиатры Дирекции центров инфекционных болезней Министерства Здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМИТ) и кафедра туберкулеза Туркменского Государственного медицинского университета (ТГМУ) имени Мырата Каррыева.

Учебный курс, организованный в рамках проекта ВОЗ и USAID «Ускорение усилий по ликвидации туберкулеза в Туркменистане» был проведен консультантами ЕРБ ВОЗ профессором Аленой Скрахиной и доктором Эльмирой Гурбановой.

В ходе учебного курса участники обсудили широкий спектр тем, включая:

– Новые методы диагностики туберкулеза (ТБ) и туберкулезной инфекции

– Подходы лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза (ЛЧ-ТБ) и туберкулеза, устойчивостью к рифампицину (РУ-ТБ), как у детей, так и у взрослых

– Клинические случаи при применении коротких режимов лечения ЛЧ-ТБ и РУ-ТБ.

Обучение также затронуло такие темы как лечение ко-инфекции РУ-ТБ и вирусного гепатита С, ТБ/РУ-ТБ и ВИЧ, а также взаимосвязь ТБ с беременностью и диабетом. Участники изучили клинические случаи, связанные с лечением РУ-ТБ и острой почечной недостаточностью, миелосупрессией, психическими расстройствами, Clostridioides difficile, невритом зрительного нерва и периферической нейропатией. Кроме того, были рассмотрены такие темы как диагностика и лечение ТБ инфекции для контактов ЛЧ-ТБ и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), лечение РУ-ТБ в условиях алкогольной зависимости и удлинения интервала QTcF. Тренинг завершился обсуждением вопросов регистрации исходов лечения ТБ и РУ-ТБ, уделив особое внимание оценке эффективности программы.

Доктор Эльмира Гурбанова, один из руководителей курса, выразила оптимизм по поводу результатов тренинга: «Приведя нашу практику в соответствие с рекомендациями ВОЗ и национальными руководствами, мы сможем улучшить результаты лечения пациентов и внести свой вклад в глобальную борьбу против туберкулеза».

Международный учебный курс предоставил медицинским работникам ценную платформу для расширения своих знаний и навыков, способствуя сотрудничеству и продвижению стратегий лечения МЛУ-ТБ. ///nCa, 9 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ВОЗ в Туркменистане)