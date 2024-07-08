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Туркменистан подготовил планы по развитию отношений со странами Восточной Европы

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Туркменистан подготовил обширные планы по развитию сотрудничества со странами Восточной Европы, являющимися членами Европейского Союза, в том числе с Польшей, Венгрией, Чехией, Румынией и Словакией. Доклад на эту тему в ходе правительственного заседания в пятницу представил заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Польша: В целях расширения туркмено-польских отношений 17 июня текущего года в Варшаве были проведены межмидовские политические консультации. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в различных сферах. Была также подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025–2026 годы.

В ходе переговоров польская сторона в целях активизации межгосударственных отношений обратилась с просьбой о положительном решении вопроса об открытии Консульского учреждения или пункта Туркменистана в Варшаве. Для его детального изучения предлагается в четвёртом квартале нынешнего года направить с рабочим визитом в столицу Польши представителей соответствующих госструктур Туркменистана.

Обсуждался также вопрос создания двусторонней Рабочей группы по экономическому сотрудничеству

В 2025 году планируется организовать в Варшаве выставку музейных экспонатов Туркменистана.

Венгрия: 18 июня текущего года в Будапеште состоялись межмидовские политические консультации. В рамках визита делегации Туркменистана также была организована встреча с заместителем Председателя Национальной Ассамблеи Венгрии.

В целях укрепления плодотворного туркмено-венгерского диалога предлагается провести в первой половине 2025 года 6-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отмечалось также, что по приглашению венгерской стороны 7–11 августа текущего года делегация Туркменистана примет участие в культурном мероприятии «Курултай». В рамках этого визита предлагается провести Дни культуры Туркменистана в Венгрии.

По линии образования рассмотрены возможности дальнейшего сотрудничества в рамках Программы «Stipendium Hungarikum».

Чехия: 20 июня в Праге состоялись межмидовские политические консультации. В рамках визита туркменской делегации также состоялась встреча с заместителем Председателя Палаты депутатов Парламента Чехии.

По итогам переговоров подготовлен ряд предложений, в том числе по разработке Меморандума или Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел двух стран, созданию Рабочей группы по экономическому сотрудничеству, организации в нынешнем и 2025 годах визитов в Туркменистан делегаций Чехии.

Румыния: Одним из ключевых партнёров Туркменистана в Европейском Союзе является Румыния. С 2008 года между двумя странами состоялось пять визитов и встреч на высшем уровне.

Действует Межправительственная туркмено-румынская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, регулярно проводятся заседания специальных Рабочих групп по взаимодействию в энергетической и транспортной сферах. Динамично развиваются гуманитарные связи, в том числе в области образования.

В целях дальнейшего укрепления межгосударственных отношений предлагается 17–18 июля текущего года провести в Бухаресте политические консультации между МИД двух стран, и во втором полугодии провести 8-е заседание совместной Межправительственной комиссии.

Кроме того, было озвучено предложение по организации на высоком уровне в 2025 году визита в Румынию.

Словакия: 16–17 июля этого года планируется провести в Братиславе двусторонние межмидовские консультации.

В рамках визита делегации Туркменистана предусматривается встреча с руководителем Торгово-промышленной палаты Словакии.

Принимая во внимание заинтересованность словацких компаний в налаживании партнёрства с Туркменистаном, предложено организовать в четвёртом квартале нынешнего года визит в страну представителей бизнес-кругов Словакии.

Наряду с этим предлагается в течение 2024 года завершить работу по подготовке проекта Межправительственного соглашения по экономическому сотрудничеству и в соответствии с этим провести в первой половине 2025 года в Братиславе заседание Межправительственной туркмено-словацкой комиссии.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, основываясь на политике нейтралитета, поддерживает дружественные и братские отношения со странами мира, в том числе с европейскими, и стремится развивать взаимовыгодное партнёрство на приоритетных направлениях.///nCa, 8 июля 2024 г.

 

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